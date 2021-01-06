Fransız devinden rekor işten çıkarma

Michelin’den yapılan açıklamaya göre firma, iş gücünü azaltma kararı aldı. Toplam 2300 çalışanının işine son verecek olan firma işten çıkarmalarını, Fransa’daki ‘basitleştirme ve rekabetçilik’ planının bir parçası olarak tanımladı.

Grup yaptığı açıklamada, “Basitleştirme ve rekabetçilik planı, geniş ortak inşa ve sosyal diyalog yaklaşımının bir parçası ve herhangi bir işten çıkarmayı gerektirmeyecek üç yıllık bir çerçeve anlaşmasının müzakeresine dayanacak.” dedi.

Michelin, “Plan, tesislerin pandemi yüzünden kapatılmasına dayanmıyor.” açıklamasını da ekledi.