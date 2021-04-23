Güney Koreli otomotiv devine tam 14 ödül birden

En üst seviye olan altın ödül, bu yıl Hyundai E-Pit ultra hızlı şarj cihazına verildi. Formula 1 pit stoplarından esinlenen Hyundai Tasarım Merkezi, elektrikli otomobil sahiplerine hızlı, kolay ve kullanışlı hizmetler sunarak E-Pit istasyonlarını sunuyor.

Yaklaşık 10.000 yeni ürünün tasarımlarının incelendiği organizasyonda art arda yedi kez iF Tasarım Ödülü kazanan Hyundai, 10,25 inç dijital ekran kullanıcı ara yüzü, iletişim, mimari ve profesyonel konsept gibi çeşitli disiplinlerde de başarıya ulaşmış oldu.

Marka iletişiminde ilk kez ödül kazanan Hyundai, özellikle Covid-19 sürecinde kullandığı “Önce Güvenlik” teması altında logosunda değişiklik yapmış ve birbiriyle tokalaşan H figürünü ayırmıştı. Hyundai, kurumsal logo ve fontlarıyla hazırladığı organizer ve ajandalarla da ödül kazandı. Mizanpaj ve okunabilirlik açısından dikkat çeken bu tasarımlar, markanın gelişmiş kurumsal kimliğini ön plana çıkarıyor.

“Channel Hyundai” adlı TV kanalıyla da ödül kazanan Hyundai, geliştirdiği bu akıllı uygulama sayesinde otomobiller hakkında detaylı bilgileri, motorsporlarındaki en son gelişmeleri ve kültür sanat gibi içerikleri anlık olarak izleyicilerle paylaşıyor.

Hyundai Motor Company Global Eğitim Merkezi de mimari kategoride bir ödül aldı. Otomotiv endüstrisi için eğitime odaklanan bu tesis, aydınlatma, havalandırma ve metal cephe sistemiyle tasarımcıların dikkatini çekti.

“Prophecy” konseptiyle de ödül kazanan Hyundai, insanlar ve otomobiller arasında güçlü bir duygusal bağ kurarak günlük yaşama ve deneyimlerine daha fazla değer katmayı hedefliyor. Sıradanlıktan uzak estetik dış tasarım, uzunlamasına aerodinamik çizgilerden oluşuyor. İç mekanda da daha yumuşak geçişlere yer veren Hyundai, elektrifikasyon teknolojisini de bu özel konseptte kullanıyor.