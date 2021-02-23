Hyundai’nin en yeni elektriklisi tanıtıldı

Hyundai Motor Company, Ioniq 5'i kompakt bir CUV olarak lanse ediyor. Sadece bataryalı elektrikli araçlar (BEV) üreten Ioniq, Hyundai Motor Grubu'nun yeni platformu E-GMP'yi (Electric-Global Modular Platform) kullanıyor. Sadece BEV araçlar için özel olarak inşa edilen bu platform, uzatılmış bir dingil mesafesine sahip.

Bu haliyle gerek oturma alanı gerekse bataryaların yerleşimi açısından dikkat çeken platform, aynı zamanda çevre dostu malzemeler kullanılarak üretiliyor. Ayrıca, yenilikçi bir iç tasarıma, ultra hızlı şarj ve araçtan araca bağlantıya (V2L) sahip olan Ioniq 5, gelişmiş bağlantı ve sürüş yardım özellikleriyle de dikkat çekiyor.

İlk kez 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda Hyundai 45 konsepti adıyla tanıtılan bu otomobilin ön tarafında, optimum aerodinamik için yeni bir kaput sistemi bulunuyor. Panel boşluklarını en aza indiren bu kapaklı kaput ve yatay formdaki ön tamponla beraber, Ioniq 5’te farklı bir aydınlatma teknolojisine yer veriliyor. V şeklindeki gündüz farları (DRL) yine U şeklindeki küçük piksellere sahip farlarla kombine ediliyor.

Otomobilin yan kısmında sade bir form dikkat çekse de ön kapıdan başlayarak arka kapının alt kısmına kadar uzanan keskin çizgiyle beraber gelişmiş bir aerodinamizm yakalanıyor.

Aerodinamizm için geliştirilen tekerlekler, Hyundai'nin Parametric Pixel tasarım temasını daha da belirgin bir hale getiriyor. Hyundai'nin bir EV otomobilde şimdiye kadar kullandığı en büyük jant olan bu özel takım, tam 20 inç çapında sunuluyor.

Ayrıca, koltuklar, tavan döşemesi, kapı döşemeleri, zemin ve kol dayama gibi iç mekandaki donanımların çoğu, geri dönüştürülmüş PET şişeler, bitki bazlı (bio PET) iplikler, doğal yün iplikler ve ekolojik deri gibi çevre dostu ve sürdürülebilir kaynaklı malzemeler kullanılarak üretiliyor.

Ioniq 5, 58 kWh veya 72,6 kWh olmak üzere iki pil paketi seçeneğini kullanıcısına sunuyor. Ayrıca, yalnızca arka motorlu veya hem ön hem de arka motorlu olmak üzere iki elektrikli motor opsiyonu arasından seçim yapabiliyorlar. Tüm opsiyon seçeneklerinde üstün bir menzil elde edilirken aynı zamanda 185 km/s’lik azami hıza ulaşılabiliyor.

Elektrik motor opsiyon listesinin en üst seviyesinde 225 kWh (301 hp) ve 605 Nm torkluk bir güç çıkışı bulunuyor. Ioniq 5, 72.6 kWh pil ile desteklenirken, dört tekerlekten çekiş (AWD) seçeneğini de sunuyor. Bu teknik özelliklerle beraber otomobil, 0 ‘dan 100 km/s hıza 5,2 saniyede çıkabiliyor. Ioniq 5, iki tekerlekten çekiş (2WD) ve 72,6 kWh pil kombinasyonuyla da ortalama olarak 470-480 km arası (WLTP) bir menzile ulaşabiliyor.

Ioniq 5'in E-GMP platformu, hem 400 V hem de 800 V şarj altyapılarını destekliyor. Platform, ek bileşenlere veya adaptörlere ihtiyaç duymadan 400 V şarjın yanı sıra standart olarak 800 V şarj özelliği de sunuyor. Teknolojik otomobil, 350 kW’lık bir şarj cihazıyla beraber yalnızca 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar şarj edebiliyor. WLTP’ye göre Ioniq 5 kullanıcılarının 100 km menzil elde etmek için aracı sadece beş dakika şarj etmeleri gerekiyor.