Sadece 88 adet üretilecek

Yeni otomobil, 100 yılı aşkın Aston Martin spor mirasını ve baştan sona işlenmiş olağanüstü tasarım kabiliyetini yansıtıyor. DBR1 hem 24 saatlik Le Mans hem de 1000 km Nurburgring'in 1959 sahnesinde zafer kazanan Aston Martin tarafından bugüne kadar yapılmış en başarılı yarış makinesidir.

1956'daki ilk çıkışından sonra DBR1, Spa Sportscar Race (1957, Tony Brooks) dahil olmak üzere bir dizi ünlü zafer kaydetti; Goodwood Turist Ödülü (1958, Sör Stirling Moss, Tony Brookes; 1959, Sör Stirling Moss, Carol Shelby, Jack Fairman); ve Aston Martin'in Dünya Spor Otomobil Şampiyonası'na girmesiyle sonuçlanan ünlü Le Mans zaferi ile aynı yıl Nurburgring'de (1959, Sör Stirling Moss ve Jack Fairman) 1000 km.

Rekabetçi yarışlar için üretilmiş bir otomobil olmasına ragmen, DBR1 aynı zamanda markanın en tanınmış mirası olan DB yol otomobillerinden bazılarının da öncüsü oldu.

1958'den itibaren otomobilin kalbinde, David Brown beş vitesli şanzımanla eşleştirilmiş 2.992 cc'lik sıralı altılı bir motor yatıyordu. 800 kg olan spor otomobilin tahmin edilen en yüksek hızı ise 150 mil/s'den fazla.

Doğrudan bir yol arabasından türetilmeden saf bir yarış modeli olarak üretildi – sadece beş DBR1 örneği üretildi: Aston Martin Works ekibi tarafından bu tür komuta etkisi için kullanılan dört adet ve özel kullanım için bir otomobil.

Aston Martin V12 Speedster DBR1 teknik özelliği, ikonik Aston Martin gibi öne çıkan özellikler sunar. Aston Martin Racing Green boyası Clubsport beyaz çizgili yuvarlak hatlar, Clubsport grafikli Saten Gümüş anodize ızgara, Conker deri ve Viridian Green kumaş / Caithness deri. Tüm bu özellikler, DBR1'i bugün tartışmasız simge yapan dönem niteliklerine işaret ediyor.

Benzer Aston Martin Racing Green sürücü ve yolcu kaskları şeffaf “pencerelerin” altında bulunurken, som gümüş “kanatlar” rozetleri parlıyor. V12 Speedster'ın açık kabinindeki parlak karbonfiber, Caithness Green deri saten gümüş alüminyum şalt sisteminin özenle tasarlanmış uygulaması, gerçek bir otomobil harikasına olan saygıyı vurguluyor.

Saten siyah 21 inç lastikleriyle, her bir Aston Martin V12 Speedster'ın markanın gelişmiş boya tesisinde tek başına boyama işleminde 50 saatten fazla harcadığı bu spesifikasyonun bir özelliği.

Bu V12 Speedster spesifikasyonunun arkasındaki mantığı özetleyen Aston Martin Baş Kreatif Sorumlusu Marek Reichman, “Duygu ve seçkinlik bu otomobilin merkezinde yer alıyor. Nadir ve istisnai bir Aston Martin, zarif, sanatsal şeklinin aksine içgüdüsel bir sürüş deneyimi sunmak için tasarlandı. DBR1'in ihtişamına selam veren ısmarlama bir teknik özellik yaratmak, ekibim ve kendim için büyük bir ayrıcalık oldu ve bu otomobillerin tasarımlarına uyguladığımız aynı heyecanla sürüldüğünü görmek için sabırsızlanıyorum.” dedi.

Yeni otomobilin kalbinde, yaklaşık 700 HP güç ve 753 Nm tork üretebilen 5.2 litrelik V12 Twin-Turbo motorunun daha yüksek performanslı bir versiyonu bulunuyor. V12 motor, otomobilin arkasına monte edilmiş bir ZF 8 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilmiş.

Bu sayede bu otomobil 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.4 saniyede ulaşabiliyor. Her biri şirketin Gaydon merkezinde elle üretilen ve teslimatların 2021'in ortalarında başlaması beklenen DBR1 özel V12 Speedster için siparişler şu anda alınmaktadır.