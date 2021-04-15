Tesla’nın yeni oto pilot yazılımı ertelendi

Elon Musk, “Tam Kendi Kendine Sürüş Beta” sisteminin yeni nesli için zaman çizelgesi ve paketin aylık abonelik olarak kullanılabilirliği hakkında bir güncelleme yaptı.

Tesla şu anda, erken erişim programı aracılığıyla birkaç bin müşteri ve çalışanla Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) paketinin “tam özellikli” sürümünü beta olarak test ediyor. Sistem henüz araç içinde sürücüyle test edildiği için tam otonom olarak adlandırılmıyor.

Firma, insanlı sürüşünden insansız sürüşün daha güvenli olduğunu göstermek için yeterli veri toplayana kadar müşteri geri bildirimleriyle sistemde geliştirmeler yapmaya devam edebileceğini umuyor.

Son birkaç aydır CEO Elon Musk, Tesla’nın radar okumalarına olan bağımlılığı ortadan kaldıracak ve bunun yerine her şeyi kameralara dayalı bilgisayar görüşü yoluyla yapılmasını sağlayacak FSD yazılımının yeni nesline (v9) geçmesinden bahsediyordu.

Ancak Musk en son yaptığı açıklamada bu sistem için haziran ayına kadar beklememeleri gerektiğini duyurdu. Musk, “Mayıs ayında sistemin ‘düğme’ zamanlaması istek uyandırıyor. V9.0’ın sınırlı sayıda betasının ne kadar iyi gittiğine bağlı, ancak geniş beta (diğer adıyla düğme) haziran ayından sonra olursa şaşırırdım.” dedi.

Yeni yazılım, “Tam Kendi Kendini Süren Beta’yı indir düğmesi” aracılığıyla FSD Beta’nın Tesla filosuna daha geniş bir sürümüne bağlanıyor.