1 yıl önce anonsla ‘tedbir’ uyarısı yapan polis, coronaya yenik düştü

Ereğli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru, evli ve 1 çocuk babası Mustafa Dönmez, 28 Mart’ta corona virüsüne yakalandı. Evinde tedavisine başlanan Dönmez, 4 gün sonra Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dönmez, durumu ağırlaşınca 9 Nisan’da da Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı. Hastanenin Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisi devam eden Dönmez, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Dönmez’in ölümü meslektaşlarını ve yakınlarına yasa boğdu.

‘HİÇBİR ŞEY HAYATINIZDAN DAHA DEĞERLİ DEĞİLDİR’

Mustafa Dönmez’in geçen yıl nisan ayında ekip aracından halkı corona virüsüne karşı uyardığı görüntüler ortaya çıktı. Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü’nün çektiği görüntülerde ekip aracından yaptığı anonsta, “Değerli Ereğli halkı. Gerekmedikçe güvenliğiniz açısından evden çıkmayın. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Tedbirlere uyalım, uymayanları uyaralım. Hiçbir şey hayatınızdan daha değerli değildir” diyerek halkı uyardığı duyuluyor. (DHA)