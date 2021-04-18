Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

1 yıl önce anonsla ‘tedbir’ uyarısı yapan polis, coronaya yenik düştü

Zonguldak Ereğli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Mustafa Dönmez, corona virüsü tedavisi gördüğü hastanede 48 yaşında hayatını kaybetti. Dönmez'in geçen yıl ekip otosundan yaptığı anonsla halkı corona virüsüne karşı uyardığı görüntüler ortaya çıktı. 

Güncellenme: 13:49, 18/04/2021
HaberlerSağlık
1 yıl önce anonsla ‘tedbir’ uyarısı yapan polis, coronaya yenik düştü

Ereğli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru, evli ve 1 çocuk babası Mustafa Dönmez, 28 Mart’ta corona virüsüne yakalandı. Evinde tedavisine başlanan Dönmez, 4 gün sonra Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dönmez, durumu ağırlaşınca 9 Nisan’da da Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı. Hastanenin Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisi devam eden Dönmez, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Dönmez’in ölümü meslektaşlarını ve yakınlarına yasa boğdu.

Foto: DHA / Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören Dönmez’in, kendisini ziyarete gelen arkadaşlarına el salladığı sırada çekilen fotoğrafı, son karesi oldu.

‘HİÇBİR ŞEY HAYATINIZDAN DAHA DEĞERLİ DEĞİLDİR’ 

Mustafa Dönmez’in geçen yıl nisan ayında ekip aracından halkı corona virüsüne karşı uyardığı görüntüler ortaya çıktı. Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü’nün çektiği görüntülerde ekip aracından yaptığı anonsta, “Değerli Ereğli halkı. Gerekmedikçe güvenliğiniz açısından evden çıkmayın. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Tedbirlere uyalım, uymayanları uyaralım. Hiçbir şey hayatınızdan daha değerli değildir” diyerek halkı uyardığı duyuluyor. (DHA)

 

Bülent Ecevit Üniversitesi Çocuk Corona Emniyet Polis Sağlık trafik uygulama Zonguldak
Yayınlanma Tarihi:13:35,