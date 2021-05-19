2 doz aşı yaptıranlar nelere dikkat etmeli?

Bir yılı aşkın bir süredir devam eden pandemide aşıların bulunmasıyla hastalığa yakalananların sayısı azalmakla birlikte hastalığı bir kez geçirip, tekrar yakalananların sayısı da gün geçtikçe artıyor. Dolayısıyla herkesin tedbirlere aynı şekilde devam etmesi gerektiğini vurgulayan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Türkan Özer, “Hastalığı geçirenler de, aşı olanlar da maske, mesafe ve hijyenden ödün vermemeli” dedi ve tavsiyelerini şöyle sıraladı…

İYİLEŞMEK UZUN ZAMAN ALIYOR

Mutant virüslerin ortaya çıkması, tabloda değişikliklere yol açmıştır. İkinci defa hastalığı geçirmeye neden olmuştur. Yaş, cinsiyet ve hastanın genel sağlık durumu, var olan-eşlik eden hastalıkları virüsü kapan kişinin hastalığa ne kadar kolay yakalanacağı veya hastalığın nasıl seyredeceği konusunda belirleyici etkenlerdir. Koronavirüse yakalanan bir kişinin iyileşme süresi, hastalığı ne kadar ağır geçirdiğiyle ilişkili olabilir fakat bu her zaman doğru değildir. Gözlemlerimiz Covid-19'a yakalananların eski sağlıklarına kavuşmalarının uzun zaman aldığını göstermektedir.

NE ZAMAN ANTİKOR OLUŞUR?

Virüse yakalanan bir kişinin geliştirdiği bağışıklığın süresi konusunda elde çok fazla bilgi yok. Ancak genel kanı, virüse yakalanıp iyileşenlerin yeterli ölçüde bağışıklık geliştirmiş olması gerektiği yönünde. Aşılar için de durum aynı… Aşı olduktan sonra bağışıklığın oluşması için bir süre geçmesi gerekir. Bu süre, inaktif aşılar için 2. doz aşıdan sonra 2-3 haftadır. mRNA aşılarında ise ilk aşıdan sonra 2. hafta sonunda antikor oluştuğunu biliyoruz.

“HASTALIK YOK HASTA VAR”

Ancak aşı oldukları halde enfeksiyona yakalanan hastalarımız da oldu. Hastanemizde de 2. aşısını olduğu halde hastalığa yakalanan hastaları gördük. Aşı olanların veya hastalığı ikinci kez geçirenlerin daha hafif hastalığı atlattıklarını da görmekteyiz. Bu hastalıktan korunmak için ‘hastalık yok hasta var' prensibi dolayısıyla hastalığı geçirsek de aşı olsak da maske, mesafe ve temizlik kurallarından taviz vermemek gerekir. Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) 2 doz aşı olan kişilerin dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

– Kamuya açık yerlerde ve ciddi hastalık riski yüksek olan kişilerin çevresinde maske takın ve fiziksel mesafeyi koruyun.

– Birden fazla evden aşılanmamış insanları ziyaret ederken maske takın ve fiziksel mesafeyi koruyun.

– Orta ve büyük ölçekli toplantılardan kaçının.

– Seyahat etmeyin.