4 Şubat Dünya Kanser Günü: Kanser taramalarını ihmal etmeyin

Dünyayı saran corona virüs salgını gündeminin gölgesinde kalan kanser, çağımızın en önemli hastalığı olmaya devam ediyor. Dünyada her yıl 10 milyona yakın can alan kansere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 4 Şubat Dünya Kanser Günü olarak kutlanıyor.

DÜNYA KANSER GÜNÜ NEDİR?

UICC , Kanser Gününde kanser konusunda farkındalık yaratarak ve eğitim vererek önlenebilir milyonlarca ölüm vakasının önüne geçmeyi hedeflemektedir. Ayrıca hükümetleri ve bireyler kansere için harekete geçmeye davet etmektedir.

Dünya Kanser Günü ilk kez 2005 yılında Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından düzenlenmiştir. Aynı yıl ülkemizde de Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından başlatılmış, Dünyada ve ülkemizde kanser konusundaki en büyük kampanyalardan biri olmuştur.

YILIN SLOGANI: KARARLIYIM VE YAPACAĞIM

Uluslararası Kanser Kontrol Birliği bu yıl tema olarak “#IAmAndIWill”, “Kararlıyım ve Yapacağım” sloganını seçti. Gülten Kaptan bunun harekete geçirici bir mesaj olduğunu söylüyor. “Bu harekete geçme taahhüdü kanserin küresel etkisini azaltmada güçlü bir ilerlemeye yol açacak beklentisi ile oluşturulmuş. Kansersiz bir dünya yaratma taahhüdüne ihtiyacımız var” diyen Kaptan, kanser hastalığının tanımını şöyle yapıyor: “Kanser, vücuttaki bir grup normal hücredeki değişiklikler, tümör adı verilen bir yumru oluşturan kontrolsüz, anormal büyümeye yol açtığında ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu lösemi (kan kanseri) hariç tüm kanserler için geçerlidir. Tedavi edilmezse, tümörler büyüyebilir ve kan dolaşımı ve lenfatik sistemler yoluyla çevredeki normal dokuya veya vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Hatta sindirim, sinir ve dolaşım sistemlerini etkileyebilir veya vücut işlevini etkileyebilecek hormonları serbest bırakabilir.”

KANSER TARAMALARINI İHMAL ETMEYİN

Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, ‘corona korkusuyla kanser taramalarını ihmal etmeyin’ uyarısında bulundu. Çağımızın en önemli hastalığı olan kanserin, korona virüs pandemisi nedeniyle son dönemde ihmal edildiğine dikkat çeken Kavak, “Düzenli yapılan erken tanı amaçlı kanser taramaları, kanserden korunma ve erken tanının en önemli parçası. Ancak tüm dünyanın 2020 yılından bu yana pandemi ile mücadele etmesi, kanser taramalarının da düzenli yapılmasını olumsuz etkiledi” dedi.

TARAMA ORANLARI DÜŞTÜ

Yapılan araştırmaların da kanser taramalarının düştüğünü, bunun da erken teşhis imkanını azalttığını belirten Kavak şu bilgileri verdi: “Kanser eskiden ‘amansız' ya da ‘çaresiz' hastalık olarak bilinirdi. Ama artık bu hastalığın tedavi edilebildiği, en önemlisi de önlenebilir olduğu yönünde toplumda ciddi bir farkındalık oluştu. Ancak bu henüz yeterli değil, gidilecek çok yolumuz var. Özellikle pandemide bu noktada bir gerileme yaşadık. Pek çok kişi hastaneye gitmekten korktuğu için hayat kurtaran kanser taramalarını ihmal etti. Bu da önümüzdeki dönemde çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle Dünya Kanser Günü'nde bu konunun yeniden toplumun gündemine girmesi kansere karşı bilinçlenmede ciddi katkı sağlayacaktır”.

Pandemide hastaneye gitmekten korkanlara çağrıda bulunan Kavak, “Covid-19 açısından önlemlerini titizlikle uygulayan, bazı katlarını korona hastaları için ayırarak diğer hastalar ile temasını önleyen güvenli hastaneleri araştırın. Bu hastanelere gitmekten korkmayın. Kanser açısından özellikle risk grubunda bulunanlar, şüphe çeken şikayetleri olanlar mutlaka gerekli tarama testlerini yaptırsınlar. Koronayı fobi haline getiren hastalar, bu fobilerinden kurtulmaya çalışsınlar, doktorlarına gitsinler ve kanserde erken teşhisin hayat kurtaracağını unutmasınlar” diye konuştu.

KANSERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 10 BELİRTİ

Kanserde dikkat edilmesi gereken belirtiler şunlar:

“1- Aniden başlayan iştahsızlık ve nedensiz kilo kaybı

2- Meme veya başka yerde sertlik,

3- Hazımsızlık veya yutma güçlüğü,

4- Bağırsak ve mesane alışkanlıklarındaki değişiklikler,

5- İyileşmeyen yaralar,

6- Zamansız kanama ve akıntı,

7- Benler veya bir siğilin belirgin değişikliği,

8- Hırıltılı öksürük veya ses kısıklığı,

9- Artan nedensiz yorgunluk şikâyeti,

10- İnatçı yüksek ateş”.

Kadınlarda en çok meme kanseri, rahim ağzı kanseri, rahim kanseri ve yumurtalık kanseri görülüyor.

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