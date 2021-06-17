Bakan Koca duyurdu: Dünyadaki en yüksek sayıya ulaştık

Türkiye’de corona virüsüyle mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.

Yeni yaş ve meslek grubu için aşı randevu sisteminin aktif hale getirilmesiyle son günlerde rekor düzeyde aşı yapılıyor.

“DÜNYADAKİ EN YÜKSEK SAYIYA ULAŞTIK”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkede süren aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Dünkü en iyi performansın Türkiye’nin olduğunu belirten Bakan Koca, “Dün, her 1 Milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin” ifadelerini kullandı

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 aşısı bilgilendirme platformunda yer alan bilgilere göre, saat 21:00 itibariyle toplam 38 milyon 735 bin 598 doz aşı yapıldı.

Son bilgilere göre, 24 milyon 586 bin 836 kişiye birinci doz, 14 milyon 148 bin 762 kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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