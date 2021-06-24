Bakan Koca’dan gençler için aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona aşısıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca, “Gençler, aşılanıp hayata karışalım. Randevularda yaş sınırı 18’e indi. İlk gün yarın” ifadelerini kullandı.

18 YAŞ AŞILAMA BAŞLIYOR

Bakan Koca, dünkü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapmıştı. Koca, 18 yaş üstü aşılamayla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

* Biz özellikle şu dönemde hızla 18 yaş ve üzeri olan vatandaşımızı aşılamak istiyoruz. Bunu ne kadar erken dönemde yapabilirsek toplumsal bağışıklığı o kadar erken sağlamış olabileceğimizi ve ülkemize girme ihtimali olan mutasyonlara da erken dönemde bir çözüm olacağına inanıyoruz.

* Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız. Yani cumadan itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes randevu alabilir olacak.

* Bizim hedefimiz 18 yaş üstü aşılanabilir olma durumu olan, yani hastalığı geçirenleri düşündüğümüzde 55 milyona yakın vatandaşımız olduğunu, 55 milyona yakın vatandaşımızı da Kurban Bayramı'na kadar en az yüzde 70'inin en az bir doz aşılanmış olmasını sağlamak istiyoruz.

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