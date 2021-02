Bilim tartışıyor: Mutasyona uğramış virüs genç insanlar üzerinde daha fazla mı etkili?

İngiltere mutasyona uğrayan corona virüsü ile mücadele etmeye çalışıyor. Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni varyantın daha hızlı bulaştığını açıkllarken bilim insanları mutasyonlu virüsün etkilerini araştırmaya devam ediyor.

Mutasyonlu virüs iki aydır adada. İngiliz bilim insanlarının yaptığı gözlemlere göre aşılama çalışmaları başlamış olsa bile vaka sayılarındaki artış bir türlü önlenemedi. Bunun yanı sıra hastanelerde tedavi gören Covid hastalarının yaşlarında da düşüş meydana geldi. Bu istatistik virüsün daha genç vatandaşlarda da tehlike oluşturmaya başladığına dair paniğe yol açtı.

Hastaların yaş ortalamalarının düşmesiyle birlikte, İngiltere'de elde edilen verilere göre, virüs daha ölümcül bir hal de almış olabilir. İngiliz bilim insanları bu husus hakkında, virüsün hastalığı hafif semptomlarla atlatabilecek genç yaştaki vatandaşlarda da hastalığın ağır seyretmesine yol açtığını söyledi.

Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 3, 2021

‘VİRÜSÜN HASTALIĞI AĞIRLAŞTIRDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ’

Exeter Üniversitesi'nden Dr. David Strain, virüsün mutasyonla birlikte, hücrelere daha kolay girdiğini tespit ettiklerini ifade ederek, “Bu yüzden vatandaşları daha hasta ve bulaşıcı hale getirdiğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Virologlar, yeni varyantın spike proteininde meydana gelen mutasyon nedeniyle, virüsün hücrelere daha kolay girdiğini ve insanları daha kolay enfekte ettiğini söylüyorlar. Dr. Strain ve bazı doktorlar bu nedenle, hastanelerde tedavi gören genç ve kadın hasta sayısındaki artışı, virüsün spike proteininde meydana gelen mutasyona bağlıyorlar.



HASTALARIN ORTALAMA YAŞLARINDA DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ

Mutasyon virüs İngiltere'de ilk olarak eylül ayında tespit edildi. İstatistiklere göre, Eylül ila Kasım sonunda yoğun bakımda tedavi gören hastaların yaş ortalaması 61,4 olarak belirlenmişti. Ancak 1 Aralık ile 21 Ocak arasında bu rakam 58.9'a kadar geriledi. Yoğun bakımda kabul edilen kadın hastaların oranı ise aynı dönemler baz alındığında, yüzde 30.1'den yüzde 35.1'e yükseldi. 4 Ocak'ta ulusal kapanma ilan edilmeden önce aralık ayında 18-54 yaş aralığında vatandaşların hastanelerde kabul edilme oranında da artış görüldü.

BAZI DOKTORLARA GÖRE BUNUN TEK SEBEBİ YENİ VARYANT DEĞİL

İngiliz bilim insanları yeni varyantın yanı sıra tatil döneminde, vatandaşların birbiriyle çok daha fazla temas ettiğini ve gençlerin davranış biçimlerinde olumsuz bir değişim meydana geldiğini belirtiyorlar. Oxford'dan Dr. Luke Allen, süreç içerisinde tedavi ettiği hastaların yaşlarının daha genç olduğuna ve bu oranın salgının başındaki orana yaklaştığına dikkati çekiyor. Yeni varyantın bulaş oranını artırmasının yanı sıra tatil döneminde artan sosyalleşmenin etkisinin olduğunu vurguluyor.

YENİ VARYANT DAHA ÖLÜMCÜL OLABİLİR Mİ?

Yeni varyantın daha ölümcül olabileceği konusundaki araştırmalar devam ediyor. İngiltere'de tespit edilen varyant artık toplumda baskın bir hal aldı. Ülkede yeni varyantın önceye göre, yüzde 30 ila yüzde 70 oranında daha bulaşıcı olduğu tahmin ediliyor. Hükümet sağlık danışma panelinde, varyantın yüzde 30 ila yüzde 40 oranında daha ölümcül olabileceğine dair olasılıkların da olduğunun altı çizildi.

Bu konuda bilim insanları arasında bir fikir birliği henüz sağlanabilmiş değil. Leicester Üniversitesi'nden Prof. Julian Tang, kış aylarında sosyalleşmeye fazlaca izin verildiğinin ve bunun da hastaneye yatış oranlarında bir artış meydana getirdiğinin altını çizdi. Dolayısıyla yeni varyantın daha ölümcül olup olmayacağına dair yeterli kanıt olmadığını ifade ederek, “Virüsler genel olarak daha fazla bulaşıcı ve daha az ölümcül olacak şekilde mutasyona uğrarlar.” dedi.

HÜCREYE BAĞLANMASI ARTTIYSA HASTALIK ORANI VE İLTİHAPLANMA ARTABİLİR

Yeni varyantın neden olduğu hastalık oranında henüz ilk virüse göre ciddi bir farklılık görülmüyor. Ancak virüs hastada daha kolay hareket edebildiği için vücudun bağışıklık tepkisini aşabileceğinden şüpheleniliyor.

Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüs Tehditleri Danışma Grubu Başkanı Dr. Peter Horby, “Eğer virüs hücrelere daha güçlü bağlanır hale geldiyse, enfekte olmak için daha düşük dozda virüs kapmak yeterli olabilir. Bu da virüsün bulaşma riskini artıracaktır. Virüs akciğerlerdeki hücrelerde daha hızlı hareket edebiliyorsa, bu hastalık ve iltihaplanma oranını artırabilir. Bu durumda virüs vücudun tepki verebileceğinden daha hızlı ilerleyebilir.” dedi.

ÖLÜM OLASILIĞININ YÜZDE 30 FAZLA OLDUĞU BULUNDU

İngiliz araştırmacılar, sağlık sistemi üzerindeki baskının ölüm oranlarını azaltması için enfekte olan insanları yaş, cinsiyet ve etnik köken gibi verilere ayırarak eşleştirdiler. London School of Hygiene & Tropical Medicine tarafından yapılan çalışmalardan birinin yazarı John Edmunds'un grubu, aynı gruptan iki kişi eğer enfekte olmuşsa, yeni varyanta sahip olan hastanın ölüm olasılığının yüzde 30 oranında daha fazla olduğunu buldu. Yine Imperial Collage London'dan bir grup araştırmacı, Dr. Edmunds ve grubunun elde ettiği verilere benzer bir sonuç elde etti.

*Yukarıdaki haberde yer alan bilgilerin önemli bir bölümü The Wall Street Journal’da, Joanna Sugden ve Max Colchester imzasıyla yayımlanan ‘U.K. Coronavirus Variant Probed for Increased Risk to Younger People’ (İngitere varyantının geç insanlarda riski artırıp artırmadığı araştırılıyor) isimli makaleden alınmıştır.

