Delta varyantı klasik CovId’in belirtilerini değiştirdi

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Genç ve çocuklarda vakalar arttı. Bunun nedeni hem Delta’nın bulaşıcılığının yüksek olması, hem de çocukların aşısız olmasıdır” dedi. Delta, Delta Plus ve klasik Covid arasındaki farkları sıraladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Coronavirüs salgınıyla mücadelede en büyük problemlerden biri de virüsün belli başlı ülkelerde geçirdiği mutasyonlar oldu. Kış aylarında ortaya çıkan İngiltere mutasyonunun bahar aylarında ortaya çıkan Hindistan varyantı salgınla mücadelede dengeleri değiştirdi. Türkiye'de son dönemde dünyada olduğu gibi özellikle Delta ve Delta Plus varyantı, klasik Covid-19'a göre daha çok görülüyor. Yaz mevsimiyle birlikte kısıtlama kurallarının gevşetilmesi de vakaların artmasına neden oldu. Delta ve Delta Plus varyantları orijinal Covid-19'a göre çok daha hızlı yayılıyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, Delta ve Delta Plus ile ilgili merak edilenleri şöyle anlattı:

İŞTE ARADAKİ FARKLAR

Klasik Covid-19 belirtileri ağırlıklı olarak yüksek ateş, yeni ve sürekli öksürük ile tat ve/veya koku kaybı olarak kendini gösterirken Delta varyantında klasik Covid-19 virüsüne göre ağırlıklı olarak baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı belirtilerine rastlanıyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı belirtisiyle kendini gösteriyor. Ancak tat ve koku kaybı Delta varyantında da ciddi derecede görülüyor. Hepsinin bulaşma yolları aynı ancak Delta ve Delta Plus varyantlarının çok daha bulaşıcı olduğunu söyleyebiliriz.

Aşılanmamış kişiler risk altında

Delta ve Delta Plus mutasyonlarına karşı özellikle aşılanmamış, kronik hastalığı olanlar ve 65 yaş üstü kişiler risk altında. Araştırmalara göre iki doz BioNTech aşısı Delta mutasyonuna karşı yüzde 79 koruma sağlıyor. Covid-19 ve mutasyonlara karşı mutlaka aşı olunmalı. Genç ve çocuklarda Covid-19 vakalarında artış var. Bu artışın nedeni ise hem Delta'nın bulaşıcılığının yüksek olması, hem de çocukların aşısız olmasıdır. Yaş dolayısıyla aşı tanımlanan ve aşı sırası gelenlerin aşı olması özellikle Delta ve Delta Plus varyantlarına karşı önemli.

3 kural ihmal edilmemeli

Aşı olanlar da Delta ve Delta Plus varyantına yakalanıp enfekte olabilir. Hastalık aşı olanlarda daha hafif seyretse de varyant virüsü bulaştırabilirler. Aşı olmak insanın kendini korur, hastalığı taşımasını ve bulaştırmasını engellemez. Bu nedenle de aşı olunsa da Delta ve Delta Plus varyantlarına karşı en etkili korunma yolu maske, mesafe ve hijyendir. Bu 3 kural ihmal edilmemeli. Öncelikle çocuklara maske, mesafe ve temizlik kuralları öğretilmeli.

Toplu alanlarda maskenin doğru kullanımı çok önemli. Kirli ellerle maskeye dokunulmamalı, kapı kolu gibi temasın çok olduğu yerlere dokunduktan sonra eller dezenfekte edilmeli ve kalabalık alanlarda sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerektiği çocuklara anlatılmalı.