Başkentte kritik uyarı: Yoğun bakım yatakları, Covid-19 servisleri dolu

Ankara Tabip Odası, sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara kritik bir uyarıda bulundu. 'Tedirgin olma, aşı ol' çağrısı ile yapılan paylaşımda, Ankara’daki yoğun bakım yataklarının ve Covid-19 servislerinin dolduğunun altı çizilerek, “Yatan hastalarımızın büyük bir çoğunluğunu ya aşılarını yaptırmayan ya da aşı programını tamamlamayan hastalar oluşturuyor" denildi.

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Ankara Tabip Odası, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, başkentlilere dikkat çekici bir uyarıda bulundu.

Ankara’daki hastanelerin yoğun bakım servislerinin dolduğu vurgulanan paylaşımda, salgının tüm yükünün sağlık çalışanlarının üstünde olduğuna dikkat çekildi.

“YATAN HASTALARIN ÇOĞU AŞISIZ”

İşte söz konusu paylaşımların tamamı şu şekilde:

* Ankara’da sağlık kuruluşlarında yoğun bakım yataklarının ve #COVID19 servislerinin dolduğu bilgisi meslektaşlarımız tarafından bildiriliyor.

* Yatan hastalarımızın büyük bir çoğunluğunu ya aşılarını yaptırmayan ya da aşı programını tamamlamayan hastalar oluşturuyor.

* Bugüne kadar kerhen de olsa yapılan filyasyon çalışması bırakılmış durumdadır ve temaslı takibi yapılmamaktadır.

“TEDİRGİN OLMA, AŞI OL”

* Salgının yükünün büyük bir kısmı aşılamada görevli sağlık çalışanlarının üzerine kalmaktadır.

* TTB ve Tabip Odaları olarak ilk günden beri uyardık, uyarıyoruz. #COVID19 Pandemisi ile mücadelenin sistemli, planlı ve şeffaf bir şekil yürütülmesi gerekmektedir. Aşılama hızı artırılmalıdır. Tedirgin olma, aşı ol.

