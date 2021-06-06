Hızlı yağ yakmanın 8 etkili yolu

Yağlanma sadece estetik bir sorun değildir. Kalp-damar hastalıklarından diyabete kadar pek çok sağlık sorununu da beraberinde getirir. “Dolayısıyla fazla yağlardan kurtulmak için belirli dönemlerde sıkı diyetler yapmak yerine yaşam tarzı değişiklikleriyle formda kalmaya çalışılmalı” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Hale Taşgın, hem yağ yakıp hem de yağ depolamanın önüne geçme yollarını şöyle sıraladı:

1-Öğünleri doğru zamanlayın: Vücudumuz her saat diliminde farklı bir işleyişe, hormon dengesine ve kan basıncına sahip olduğundan buna bağlı olarak beslenmemizi düzenlemek, fiziksel aktivite zaman dilimimizi bu doğrultuda belirlemek çok önemlidir. Öğünleri 4'er saat aralıklarla yapmak yağ yakımını hızlandıracağı gibi karbonhidratların yağ olarak depolanmasının da önüne geçer. Gün içerisinde kalori yakımının en yüksek olduğu zaman dilimi sabahın erken saatleri olan 08:00- 09:00 aralığıdır. Bu sebeple kahvaltının bu zaman diliminde yapılması en doğrusudur. Kahvaltının daha ileri saatlere kalması durumunda kalori yakımı hızı düşeceğinden mümkün olduğunca hafif geçirilmelidir. Akşam yemeği için en uygun zaman dilimi ise 19:00- 20:00 aralığıdır. Bu zaman dilimi sonrasında vücudumuzun metabolizma hızı giderek düşeceğinden yediklerimizi yeterli düzeyde yakamaz yağ depolamaya başlayacağımızdan yemeği kesmeliyiz. Akşam öğünlerimizi taze sebze ağırlıklı haftanın 2-3 ızgara kırmızı veya beyaz etle hazırlamamız kas oluşumumuzu artırır, yağ yakımını hızlandırır ve kendimizi daha zinde hissederiz.

2-Karbonhidrat ve protein dengesine dikkat edin: Yeterli düzeyde alınacak olan karbonhidrat ve proteinler yağ yakmayı hızlandırır. Çünkü vücudumuzda depolanan yağın büyük bölümü karbonhidrattan değil yağlardan sağlanır. Ayrıca beyin ve böbrek gibi organlar karbonhidratlara bağımlı organlardır. Bu organların sağlığı açısından da karbonhidratların dengeli düzeyde tüketilmesi oldukça önemlidir. Protein tüketimi de kas oluşumu ve yağ yakımı açısından oldukça önemlidir fakat aşırı protein tüketiminden kaçınılmadır. Çünkü aşırı düzeyde protein alımı hem karaciğer hem de böbrek sorunlarına yol açabilir.

3-En az haftada 3 gün yürüyün: Vücudumuzda biriken yağın süratli bir şekilde erimesinde ve yağın depolanmasının önlenmesinde haftanın en az üç günü yapılacak olan düzenli egzersiz özellikle tempolu yürüyüş oldukça faydalıdır. Akşamüstü kas dayanıklılığının en yüksek seviyeye ulaştığı zaman dilimi olduğundan bu saatlerde yapılacak olan fiziksel aktivite yağ yakımı için en uygun olan zaman dilimidir.

4-Su içmeyi unutmayın: Vücudumuzun en fazla gereksinim duyduğu maddelerin başında su gelmektedir. Hücrelerimizin yenilenmesi ve yağ yakımımızın hızlanması için günde en az 1.5-2 litre su tüketmeliyiz. Egzersiz yaptığımız dönemlerde su tüketimimizi daha da artırmalıyız.

5-Bitter çikolata yiyin: Canınız tatlı istediğinde siyah çikolatayı tercih edin. Antioksidan özelliği olan bu çikolata özellikle bel çevresinde oluşan ve yakımı zor olduğu gibi sağlık açısından da oldukça zararlı olan yağların eritilmesinde aktif olarak rol oynamaktadır. Bitter çikolatayı haftada 2 veya 3 kez 30 gramı geçmememiz koşulu ile tüketmemiz oldukça faydalıdır.

6-Fosfat tüketin: Fosfat metabolizmamızı hızlandırarak kalori yakımını arttıran en önemli elementlerden biridir. Bu sebeple fosfatın yoğun olarak bulunduğu balık ve kuru baklagillerin tüketimi yağ yakımını hızlandıracaktır. Haftanın 2-3 günü balık ve kuru baklagillerin tüketimi son derece faydalı olacaktır. Fosfat, yağ yakımını hızlandırdığı gibi kas oranımızı da yüzde 30'lar seviyesinde artırmaktadır.

7-Günde 1 fincan kahve için: Kafein vücutta depolanan yağın yakımını hızlandırdığı gibi tok kalma sürecini de olabildiğince artırmaktadır. Özellikle egzersizden 30-45 dakika önce içeceğimiz bir fincan kahve, yağ yakımımızı hızlandıracağı gibi spor performansımızı da artıracaktır.

8-Yeşil çayı tercih edin: Bilimsel araştırmalar yeşil çayın yağ yakımını hızlandırdığını ortaya koymaktadır. Günde 2-3 fincan içilen yeşil çay tansiyonu dengeler, damarları yeniler ve zamanla özellikle bel bölgesindeki yağ yakımını da hızlandırır.