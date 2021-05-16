Karaciğer yağlanması nasıl önlenir?

Vücudun en önemli detoks organı olan karaciğer, bağışıklığı güçlendirir. Toksin, alkol ve ilaçların vücuttan temizlenmesini, yaşlanmış kan hücrelerinin dolaşımdan alınmasını sağlar. Safra sentez edip salgılayarak sindirime ve emilime yardımcı olur. Kolesterol ve lipid metabolizmasının düzenleyici organıdır. Ayrıca şeker, demir, vitamin ve minerallerin depo yeridir. Peki böylesine hayati bir organı tehdit eden karaciğer yağlanması nasıl önlenebilir?

İşte İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk'in yanıtı…

TEHLİKELİ BIR HASTALIKTIR

Toplumumuzda en sık görülen kronik hastalıklardan biri de karaciğer yağlanmasıdır. Alkol tüketimi, obezite, diyabet, kolesterol yüksekliği, Hepatit B ve C gibi karaciğer hastalıklarıyla kullanılan ilaçlar karaciğer yağlanması riskini artırır. Karaciğer yağlanması, siroza hatta karaciğer yetmezliğine kadar gidecek olan sürecin başlangıcını oluşturur.

EN ÖNEMLİ SEBEPLERİ

Karaciğer yağlanmasının en önemli nedenini sağlıksız beslenme tarzı oluşturur. Fruktozdan zengin mısır şurubundan imal edilmiş yiyecek ve içecekler, işlenmiş ve trans yağlardan zengin bir diyet ve aşırı kalori alımı önce göbek bölgesinde ve ardından karaciğerde yağlanmaya neden olur. Fazla miktarda kalori alımının söz konusu olduğu durumlarda karbonhidrat ve proteinler vücutta glikojen ve yağ olarak depolanır. Normal koşullarda insülin, yağları depolayan bir hormon olarak etki gösterir. İnsülin direnci ortaya çıkınca bu durum tersine döner, vücuda bol miktarda serbest yağ asidi girer ve karaciğere taşınır.

DİYABET VE OBEZİTE YAĞLANDIRIR



Alkol dışı karaciğer yağlanması olan hastaların yüzde 50-100'ü obezdir. Yine Tip II diyabetli hastaların yüzde 50'sinde karaciğer yağlanması vardır. Alkol dışı karaciğer yağlanması olanların yüzde 20-80'inde kolesterol ve trigliserid yüksekliği, HDL (iyi kolesterol) düşüklüğü söz konusudur. Karaciğer yağlanması olan kişilerin büyük çoğunluğunda insülin direnci vardır.

İŞTE KORUNMA YOLLARI

■ Alkol kullanma

■ Spor yap

■ Kilo ver

■ Liften zengin sebze ve meyve ile beslen. Özellikle enginar ye (içinde hepatit koruyucu silimarin maddesi var, ayrıca lif, magnezyum, folat ve C vitamini var) oligofruktozdan zengin sebzeler tüket (hindiba, soğan, sarımsak, enginar, kuşkonmaz gibi)

■ Yağlı et yeme

■ Yağdan zengin kuruyemişleri az tüket n Aşırı karbonhidrat ve şeker tüketme

■ Şarküteri ürünleri yeme

■ Doğal gıdalarla beslen

■ Marketlerdeki hazır yiyeceklerden uzak dur

■ Meyve suyu ve yüksek fruktozlu mısır şurubundan yapılmış içecekleri tüketme

■ Düşük kalorili diyet uygula

■ A vitamini ve demir preparatları kullanma

■ Yüksek glisemik indeksli patates, beyaz ekmek ve beyaz pirinçten uzak dur.