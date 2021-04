Konya için korkutan açıklama: Yoğun bakımlar doldu, 1 hafta boş yatak bulamayan hastalar var

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan corona virüsü risk haritasına göre çok yüksek riskli kategoride bulunan Konya'da vaka sayıları gün geçtikçe artıyor. Kentin durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan güncel korona virüsü vaka haritasına da yansıdı. Haritaya göre, 8-14 Şubat tarihleri arasında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı 90,99 iken 27 Mart- 2 Nisan tarihindeki haftalık vaka sayısı 426,17'ye çıktı.

“YOĞUN BAKIM YATAKLARI DOLDU”

Kentteki günlük vaka sayılarının 2 bine yaklaştığını belirten Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, “Vaka sayılarımız her geçen gün artıyor. Şu an günlük vaka sayımız bin 500 ve 2 bin arasında değişiyor. Birçok hastamız gribal enfeksiyon şikayetleriyle hastanelerimize başvuruyor. Yapılan testlerin ardından birçoğunun testi pozitif çıkıyor. Bu vaka artışı şu an da hastanelerimize de yansımış durumda. Hem kamu hem de özel hastanelerimizde yoğun bakımlarımız dolu. Ucu ucuna gidiyor. Geçtiğimiz günlerde bazı hastalarımız boş yatak olmadığı için bir hafta acilde bekletildi. Şu an hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle birçok normal hastamız da özel hastanelere başvurmak zorunda kalıyor” dedi.

“DAHA KÖTÜ GÜNLER BİZİ BEKLİYOR”

Kentte tedbirlerin yetersizliğinden yakınan Eyüp Çetin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Konya'da mevcut tedbirlerle vaka artışının önüne geçilemez. İçişleri Bakanlığı tedbirler için yetkiyi yerelde Valiliklere verdi ancak kentimizde yeterli tedbirler alınmıyor. Denetimler yetersiz. İpin ucu resmen bırakılmış durumda. Kentte sürü bağışıklığı deneniyor diye düşünüyorum. Yetkililer Ramazan ayında vaka sayılarının düşeceğini ifade ediyor ancak ben bunun tersine vaka sayılarının artacağını düşünüyorum. Çünkü vaka sayılarının artmasındaki en büyük etken aile içi ziyaretler. Ramazan ayında da vatandaşlarımız iftar yemeklerinde bir araya gelecekler. Bu ziyaretlerin önüne geçilebilecek bir denetim de olmadığı için daha kötü günler bizi bekliyor olacak”

Kentte aşılanmanın Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirten Çetin, “Türkiye'de birçok kentte aşılama oranı yüzde 18 seviyesindeyken kentimiz de aşılama oranı yüzde 12. Aşılanma oranının da artırılması gerekiyor. bunun yanında sokağa çıkma yasağı saat:21:00’dan, 19:30′ çekilmeli ve ev ziyaretlerinin önüne geçilmeli. Bunun yanında şehre giriş çıkışlar kontrollü sağlanmalı” dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÇOK YIPRANDI”

Sağlık çalışanlarının çok yıprandığını da dile getiren Çetin, “Sağlık çalışanlarımızın istifa etmesi ve izne ayrılması yasak. Bunun yanında özlük hakları için de henüz bir iyileştirme yapılamadı. Sağlık çalışanlarımız çok yıprandı. Yorgun bir savaşçı grubuyla virüsle mücadele etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.