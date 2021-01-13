Konya’da corona aşı odaları hazır

Corona virüsü aşılarının Çin’den Türkiye’ye getirilmesiyle beraber Konya genelinde tüm kamu hastanelerinde aşı odaları hazırlandı. 100’ü kent merkezi olmak üzere toplam 230 aşı odası oluşturuldu.

Kent merkezinde Konya Şehir Hastanesi’nde 25, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 20, Numune Hastanesi 20, Meram Devlet Hastanesi 20, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi 15 aşı odasında aşılama yapılacak. Aşı odaları randevu sistemiyle çalışacak. Aşı olan kişiler, birbirlerine temas etmeden bu odalarda aşılarını olabilecek. Konya’da da ilk olarak kamu ve özel hastanelerde çalışan sağlıkçılara aşılar yapılacak. Aşı odalarında oluşabilecek yan etki ve alerjilere karşı müdahale ekipmanları da hazır bulunduruluyor. Aşılar, İl Sağlık Müdürlüğü depolarında bekletiliyor. (DHA)