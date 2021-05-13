Sağlık Bakanı Koca’dan kademeli normalleşme mesajı

Bakan Koca, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan paylaştığı mesajında, şunları ifade etti:

* Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram.

* Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum.

Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/NO70CoZmZn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 13, 2021