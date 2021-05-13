Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sağlık Bakanı Koca’dan kademeli normalleşme mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Güncellenme: 16:32, 13/05/2021
HaberlerSağlık

Bakan Koca, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan paylaştığı mesajında, şunları ifade etti:

* Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram.

* Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum.

İlginizi ÇekebilirBakan Koca duyurdu: Aşı programında yeni kademeye geçiliyorBakan Koca duyurdu: Aşı programında yeni kademeye geçiliyor
Ramazan Sağlık Sağlık Bakanı tweet Twitter
Yayınlanma Tarihi:16:01,