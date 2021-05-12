Sağlık Bakanlığı duyurdu: Aşılar bu sabah Türkiye’ye geldi

Türkiye’nin bir süredir tedarikinde sorun yaşadığı Çinli Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisi bu sabah Türkiye’ye geldi. Ankara Esenboğa Havalima’nı indirilen aşıların gelişiyle ilgili bilgilendirme Sağlık bakanlığı tarafından yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında “Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak, sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Bu sevkiyat ile CoronaVac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye’ye ulaşmış oldu” ifadelerine yer verildi.

Çin'den gelen aşılar havalimanında gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi. Aşılar gerekli kontrollerin ardından Türkiye genelindeki hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak. Çinli firma ile toplam 100 milyon doz aşı için anlaşma yapılmıştı. (İHA)

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