Prof. Dr. Cinel: Öyle bir dönemdeyiz ki şakası yok

Vakaların hızla artması, mutant virüslerin yüksek bulaşıcılığını hatırlatarak sağlık sisteminin yükünün Ramazan ayı öncesinde azaltılması gerektiği uyarısında bulunan Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, vaka sayıları arttıkça herkesin diken üstünde olması gerektiğini söyledi.

Önümüzdeki bir hafta boyunca aciller ve kanserle ilişkili hasta grupları dışında hiç kimsenin hastanelere gitmemesini öneren Cinel, “Öyle bir dönemdeyiz ki şakası yok, herkes bir adım geri çekilsin.

En azından bir hafta, on gün acil vakalar ve kanserle ilişkili hasta grupları dışında hastanelere girilmemesini rica ediyorum. Acil durum olmadıkça sağlık sisteminin yükünü, bu hafta azaltalım. Bu vaka artışının belli bir noktada zirveyi görüp oradan geri dönüşüne çok ciddi yardım edecektir” dedi.



“HIZLANMA İVMESİ ÇOK CİDDİ VE KORKUTUCU”

Vaka artışlarının nereden döneceğinin bilinmediğini söyleyen Cinel, “Değişik bir hızla doluyoruz. Rakamlar çok yüksek, 42 binden sonra nereden döneceğini tam kestiremiyoruz. Bunun yansıması için on güne ihtiyaç var. Bulaş çok yüksek çünkü. Bu gün Cumartesi yasakları başladı. Bunun yansıması için bir on güne ihtiyaç var. Şu anda yoğun bakımlar biraz boş, ama arabanın (Covid-19) hızlanma ivmesi ve gidişi hakikaten çok ciddi ve korkutucu. Üçüncü dalga çok daha kaotik ortama, bir sürece yol açma riski taşıyor. Aile içi bulaşma riski çok fazla. Ramazan da toplu iftar ve aile yemekleri dahi çok dikkat edilmesi gerekiyor. Tepeden dönelim gerisi kolay. Ama dönmediğimiz sürece diken üstündeyiz” uyarısı yaptı.

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