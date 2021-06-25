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Balonla uzaya çıkmanın fiyatı 125 bin dolar

Florida merkezli Space Perspective, ilk test uçuşunu gerçekleştirdikten hemen sonra 2024'te başlayacak geziler için biletlerin satışa açıldığını duyurdu. Balonla uzay yolculuğunun bedeli 125 bin dolar olarak belirlendi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:08, 25/06/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Balonla uzaya çıkmanın fiyatı 125 bin dolar

Uzay turizminde rekabet kızışıyor. 2020 yılında balona benzer görüntüsüyle dikkat çeken, 8 kişilik Spaceship Neptune’ü tanıtan Space Perspective test uçuşlarının başarıyla sonuçlanmasından hemen sonra bilet fiyatlarını da açıkladı.

Koltuk başına 125 bin dolara mal olan Space Perspective’in hava aracı, hidrojenle doldurulmuş devasa bir balon. Araç, yolcuları iki saatlik bir yükselişle Dünya’nın yaklaşık 30 km yukarısına taşıyacak.

Space Perspective, uzay turizmini geliştirerek kendisi için dünya çapında daha fazla kalkış alanı eklemeyi planlasa da ilk hizmeti Florida’nın Kennedy Uzay Merkezi’ne kısa bir mesafedeki Space Coast Spaceport’ta başlayacak ve şimdilik bu merkezle sınırlı kalacak.

Space Perspective’in belirlediği rakam ucuz olmasa da Virgin Galactic’in uzay turizmi için yolculardan istediği fiyatın neredeyse yarısı kadar olmasıyla dikkat çekiyor. Space Perspective’in balonunun, Blue Origin ve Virgin Galactic’in hedeflediği yüksekliğin yalnızca üçte birine ulaşmasıyla deneyimler de oldukça farklı olacak.

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