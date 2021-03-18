Casper, ilk yerli üretim modeli cep telefonunu satışa sundu

Bilgisayar, tablet ve telefon modellerinde üretim yapan Casper, ilk yerli telefon üretimini gerçekleştirdi. Güçlü bataryası öne çıkan VIA F20, 48+5+2+2 MP dörtlü arka kamerası ve 8MP ön kamerası ile yüksek performanslı fotoğraf ve video çekimleri sağlıyor. 14 farklı çekim modu ile de zengin çekim deneyimleri sunar.

VIA F20 kameraları yapay zekâlı algoritmalar ile arka planları optimize ederken pozlama ve arka aydınlatmayı dengeliyor.

6,55'' HD+ hole ekran teknolojisinin kullanıldığı F20’de, Incell Ekran Teknolojisi ile de daha canlı, daha net ve performansı yüksek bir IPS ekranını bulunuyor.

Kullanıcıya yüksek ekran çözünürlüğü sağlayan akıllı telefon, çerçevesiz Hole LCD ile yüzde 89 ekran gövde oranına sahip. 1600'e 720 ekran çözünürlüğüne sahip F20, fotoğraf ve video çözünürlüğünü artırıyor.

Yüksek batarya gücüne sahip Casper VIA F20, kullanıcılara ortalama 2 günü aşkın kullanım vaat ediyor. Kullanıcılar, 5000mah ile 32 saat boyunca telefonda konuşabilir, 11 saat boyunca 5-6 film izleyebilir, 31 saat boyunca müzik dinleyebilir veya 9 saat boyunca internette video izleyebilir.

Yapay Zekâ Destekli Performans

MediaTek Helio P35'in gelişmiş yapay zeka teknolojisi ile kullanıcı performansını artıran F20, 4x 2.3 GHz + 4x 1.8 GHz işlemci hızıyla dikkat çekiyor.

CASPER VIA F20 ÖZELLİKLERİ:

Ekran: 6,55” IPS In-cell

Ekran parlaklığı: 440 NiT

İşlemci: MediaTek Helio P35 2.3GHz+1.8GHz 8 çekirdekli

Hafıza: 128GB Dahili Hafıza / 4GB RAM

Artırılabilir hafıza: 256 GB

Kamera MP: Arka: 48MP+5MP+2MP+2MP Ön: 8 MP

İşletim sistemi: Android 10

Batarya: 5000 mAh

Ağırlık: 194 gr.

Renk seçenekleri: Platin Beyazı, Platin Mavisi, Platin Yeşili

Grafik işlemci: PowerVR GE8320

Wi-fi: 802.11 a/b/c/g/n

Boyut: 162mm*76.8 mm*9 mm