Dünya rahat nefes aldı: Çin’in roketi düştü

Çin’in 29 Nisan’da uzaya gönderdiği ve ülkenin ilk uzay üssünün ilk modülü olan Long March 5B, endişeli bir bekleyişin ardından Dünya’ya düştü…

Kontrolden çıktıktan sonra günlerdir büyük bir panik yaratan ve aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok noktaya düşme ihtimali olan Long March 5B sabaha karşı düştü.

Long March 5B isimli Çin roketinin Hint Okyanusu’na düştüğü belirtildi. Yaklaşık 22 ton ağırlığında olan ve 30 metre uzunluğunda olan Long March 5B’in düşeceği yer bilinmediği için uluslararası kamuoyunda gündem olmuştu.