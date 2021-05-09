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Dünya rahat nefes aldı: Çin’in roketi düştü

Çin'in uzaya gönderdiği fakat bir süre sonra kontrolden çıkan Long March 5B isimli roketi sonunda Dünya'ya düştü. Günlerdir uluslararası kamuoyunda büyük bir panik yaratan Long March 5B'in düştüğü yer ise Dünya'ya rahat bir nefes aldırdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:00, 09/05/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Dünya rahat nefes aldı: Çin’in roketi düştü

Çin’in 29 Nisan’da uzaya gönderdiği ve ülkenin ilk uzay üssünün ilk modülü olan Long March 5B, endişeli bir bekleyişin ardından Dünya’ya düştü…

Çin’in gelecekte inşa etmeyi planladığı uzay üssünün ilk modülü, Nisan ayının sonunda fırlatılmış fakat bir süre sonra kontrolden çıkmıştı.

Kontrolden çıktıktan sonra günlerdir büyük bir panik yaratan ve aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok noktaya düşme ihtimali olan Long March 5B sabaha karşı düştü.

Long March 5B isimli Çin roketinin Hint Okyanusu’na düştüğü belirtildi. Yaklaşık 22 ton ağırlığında olan ve 30 metre uzunluğunda olan Long March 5B’in düşeceği yer bilinmediği için uluslararası kamuoyunda gündem olmuştu.

Çin Dünya Türkiye uzay
Yayınlanma Tarihi:07:59,