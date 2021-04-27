Google’ın alan adını 25 liraya satın aldı

Google’ın başına beklenmedik bir olay geldi ve Arjantin’deki alan adını kısa bir süreliğine de olsa kaybetti.

Buenos Aires’te yaşayan Nicolas Kuroña, WhatsApp üzerinden arkadaşlarıyla mesajlaşırken Google'ın kapalı olduğunu fark ediyor ve Arjantin'in alan adı sağlayıcısı NIC'e bakıyor. Kuroña alan adının boşta olduğunu görüp google.com.ar'yi 25 TL'ye satın alıyor.

Arjantinli web kullanıcıları yeni kayıtlarda onun adını görmeye başlayınca bir tweet atıyor ve alan adının süresinin dolduğunu, haliyle de satın alabildiğini açıklıyor.

Quiero aclarar que entre a https://t.co/XtzUy8WL36 vi el nombre de https://t.co/cK20BdyuxB disponible y lo compre legalmente como corresponde! — Nicolas David Kuroña (@Argentop) April 22, 2021



BBC’ye “Hiçbir şekilde kötü bir niyetim olmadığını açıkça belirtmek istiyorum. Sadece satın almaya çalıştım ve NIC de izin verdi” diyor.

Bu, pek de alışılmadık bir durum, çünkü Google’ın alan adının satışa hiç çıkmamış olması gerekiyordu. Lisansının süresi bu yıl Temmuz’a kadar devam etmesi gereken internet devi, yeniden alan adını alıyor. Kuroña'ya ise sadece ödediği ücretin geri ödemesi yapılıyor.

İlginizi Çekebilir Google'ın kurucusundan gizli hava aracı: LTA'nın detayları belli oldu