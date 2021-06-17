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Hubble Uzay Teleskobu çalışmalarını durdurdu

30 yılı aşkın süredir uzayda bulunan ve sayısız keşifler yapan NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, içinde yer alan 1980'lerden kalma bir bilgisayarın çökmesi sonucunda çalışmalarını durdurdu.

Güncellenme: 12:14, 17/06/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Hubble Uzay Teleskobu çalışmalarını durdurdu

ABD uzay ajansı çarşamba günü yaptığı açıklamada, 1990 yılında Dünya yörüngesine fırlatılan teleskobun tüm astronomik görüntülemeyi durdurduğunu söyledi.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı arasındaki ortak bir proje olan Hubble, içinde yer alan bilgisayarda sorunlar yaşamaya başladı. NASA’nın Maryland’deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi’ndeki uçuş kontrolörleri, bilgisayarı pazartesi günü yeniden başlatmaya çalıştılar ancak başarılı olamadılar.

Şu an için kameraların ve diğer gereçlerin güvenli modda olduğu belirtildi.

NASA yaptığı açıklamada, yük bilgisayarının 1980’lerde inşa edilmiş bir NASA Standart Uzay Aracı Bilgisayarı-1 (NSSC-1) sistemi olduğunu söyledi. NASA sözcüsü DailyMail’e verdiği demeçte, NSSC-1’in dört bellek modülüne sahip olduğunu, ancak yalnızca bir modül gerektirdiğini söyledi.

YERİNİ BAŞKA BİR TELESKOP ALACAK

1990’da fırlatılan Hubble, astronotların yaptığı bir dizi onarım ve güncellemeye rağmen yaşlanma belirtisi gösteriyor. Hubble kısa süre önce uzaydaki 31. yıldönümünü kutladı.

ABD uzay ajansı, Hubble’ı 10 milyar dolarlık James Webb Teleskobu ile değiştirmek istiyor, ancak son zamanlarda bu konuda bazı gecikmeler yaşıyor. Bu ayın başlarında, fırlatılması beklenen henüz hazır olmadığı için yeni teleskop görevine başlayamadı. NASA, Hubble’ın halefinin 31 Ekim’den önce göreve başlayamayacağını belirtiyor.

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