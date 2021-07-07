Malı mülkü satan Elon Musk yeni hayatı: 38 metrekarelik prefabrik evde yaşıyor

Dünyanın en zenginleri listesinde üçüncü sırada bulunan milyarder girişimci Elon Musk, hayat tarzını değiştirmeye devam ediyor.

SpaceX ile Tesla gibi şirketlerin kurucusu ve 160 milyar doları aşkın servetin sahibi olan 50 yaşındaki Musk, sahip olduğu gayrimenkulleri birer birer satma kararı aldı. California’daki altı mülkünü satan Musk, son olarak Bay Area’daki malikanesini 37 milyon dolara satışa çıkardı.

New York Post gazetesi, evlerini satan Musk’ın yeni yaşamını gündeme getirdi. Gazete, Musk’ın Boca Chica'da SpaceX’in tesisinin bulunduğu bölgede bir prefabrik evde yaşadığını aktardı. Ünlü iş insanının 50 bin dolar değer biçilen evi kiraladığı belirtildi.

38 metrekarelik modüler ev ‘tiny house’ (küçük ev) konseptiyle tasarlanmış. Boxabl tarafından tasarlanan ev bir yaşam alanı, tuvalet, yatak ve mutfaktan oluşuyor.

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