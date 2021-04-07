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NASA: “Mars’ta gökkuşağı oluşması mümkün değil”

NASA, yayınladığı bir fotoğrafa gökkuşağına benzer bir görüntünün yansıması üzerine gelen sorulara kayıtsız kalmadı ve Twitter'dan bir paylaşım yaparak; Mars'ta gökkuşağı oluşmasının mümkün olmadığını anlattı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:47, 07/04/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
NASA: “Mars’ta gökkuşağı oluşması mümkün değil”

18 Şubat’ta Mars’a inen keşif aracı Perseverance, 6 Mart’ta da ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Sık sık Perseverance’tan görüntüler paylaşan NASA, son olarak takipçilerinin merakına son vermek üzere bir paylaşım yaptı.

NASA, Perseverance ile gönderdiği robotik helikopter Ingenuity’nin fotoğrafını paylaştığında görüntülerdeki gökkuşağına benzer hare takipçilerin dikkatini çekti ve pek çok kişi bunun bir gökkuşağı olup olmadığını sordu. NASA da bu sorulara kayıtsız kalamayarak bir tweet paylaştı.

Tweet’te bu konuda çok fazla soru aldıklarını belirten yetkililer, Mars’ta gökkuşağı oluşmasının mümkün olmadığını, yuvarlak su damlacıklarına yansıyan ışık sayesinde oluşan gökkuşağı için Kızıl Gezegen’de yoğunlaşmaya yetecek kadar suyun olmadığını bildirdi. Fotoğrafta görünenin ise bir mercek parlaması olduğu belirtildi.

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Yayınlanma Tarihi:15:30,