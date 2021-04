NASA: “Mars’ta gökkuşağı oluşması mümkün değil”

18 Şubat’ta Mars’a inen keşif aracı Perseverance, 6 Mart’ta da ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Sık sık Perseverance’tan görüntüler paylaşan NASA, son olarak takipçilerinin merakına son vermek üzere bir paylaşım yaptı.

NASA, Perseverance ile gönderdiği robotik helikopter Ingenuity’nin fotoğrafını paylaştığında görüntülerdeki gökkuşağına benzer hare takipçilerin dikkatini çekti ve pek çok kişi bunun bir gökkuşağı olup olmadığını sordu. NASA da bu sorulara kayıtsız kalamayarak bir tweet paylaştı.

Tweet’te bu konuda çok fazla soru aldıklarını belirten yetkililer, Mars’ta gökkuşağı oluşmasının mümkün olmadığını, yuvarlak su damlacıklarına yansıyan ışık sayesinde oluşan gökkuşağı için Kızıl Gezegen’de yoğunlaşmaya yetecek kadar suyun olmadığını bildirdi. Fotoğrafta görünenin ise bir mercek parlaması olduğu belirtildi.

Many have asked: Is that a rainbow on Mars? No. Rainbows aren’t possible here. Rainbows are created by light reflected off of round water droplets, but there isn’t enough water here to condense, and it's too cold for liquid water in the atmosphere. This arc is a lens flare. pic.twitter.com/mIoSSuilJW

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 6, 2021