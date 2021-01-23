Uber’in başı taksicilerle yine dertte

Londra’da taksicilik yapan bir grup, toplu olarak Uber’e tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Taksiciler davayı kazanırsa Uber’e milyonlarca sterlinlik bir fatura çıkabilir.

İngiltere’deki taksicillerin Uber karşıtı kampanyasının olan eylem, şirketin 2012 ile 2018 arasında özel kiralama kurallarına uymadığını iddia ediyor. Uber ise Londra’da yasal olarak çalıştığını ve bu iddiaların tamamen temelsiz olduğunu savunuyor.

Mishcon de Reya hukuk firması, 2012 ve 2018 yılları arasında Uber’in tüketicilerin sürücülerini doğrudan çağırmasına izin verdiğini ve bununda taksi kurallarına aykırı olduğunu iddia edecek.

“30 BİN TAKSİCİ KAZANÇ KAYBINA UĞRADI”

Davayı kazanmak için taksicilerle birlikte çalışan dava uzmanı RGL Management, şimdiye kadar 4 binden fazla kişinin kayıt yaptırdığını söyledi. Firma 30 bine kadar uygun sürücüyü kaydetmek istiyor.

Bu, Londra’nın siyah taksilerinin Uber ile ilk kez savaşması değil, ancak yapılan duyuru, iki tarafın da yenilgiyi kabul etmediğini gösteriyor. Önerilen iddia çok büyük, yaklaşık 6 yıl boyunca 30 bin sürücüye kadar kazanç kaybına neden olmuş…

Uber artık lisansını geri almış olabilir, ancak siyah taksiler onlara kolay bir yolculuk vermeye istekli değil.

Uber’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Uber, Londra’da yasal olarak faaliyet gösteriyor ve bu iddialar tamamen temelsiz. Bu harika şehre ve kazanç için uygulamaya güvenen ve kendilerini insanların güvenli bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olmaya adamış 45 bin sürücüyle hizmet etmekten gurur duyuyoruz.”

Taksi şoförleri Şubat 2019’da, Uber’in Londra işletme ruhsatının taraflı bir yargıç tarafından verildiğini iddia ediyor. Uber daha sonra, güvenlik endişelerinin ardından Kasım 2019’da Londra’da çalışma lisansını kaybetti. Ancak geçen yıl Eylül ayında, bir yargıcın Transport Londra’nın güvenlik kararına karşı itirazını onaylaması üzerine Londra yasağı kaldırıldı ve Uber çalışmalarına tekrar başladı.

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