Whatsapp gizlilik sözleşmesi için süre doluyor: Sözleşmeyi kabul etmezseniz ne olacak?

Geçtiğimiz aylarda WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesi ve veri paylaşımına dair değişiklikler kullanıcıların karşısına bir onay penceresi olarak çıktı. Konu hakkındaki tepkiler ve sanal göç sonrasında WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesinin onaylanma tarihini 15 Mayıs'a ertelemişti. WhatsApp, ‘Güncellememiz Hakkında Daha Fazla Bilgi’ başlığıyla paylaştığı yazıda “WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilmeleri için bu güncellemeleri inceleyip kabul etmelerini kullanıcılara hatırlatmaya başlayacağız” ifadelerine yer verdi. Konu hakkında yaptığı başka bir paylaşımda ise onay vermeyen kullanıcıların sınırlandırılacağını belirtti.

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ KABUL EDİLMEZSE NE OLUR?

Whatsapp'ın, faq.whatsapp.com sayfasında, 15 Mayıs'ı işaret ederek yayınlandığı “Yürürlük tarihinde ne olur?” açıklamasında sözleşmeyi onaylamayan hesaplar 120 gün boyunca ‘pasif' olacağı ve bu süre zarfında söz konusu kullanıcılara yeni sözleşmeyi geri dönüp kabul etme şansı sunulacağı belirtildi.

Whatsapp tarafından yapılan açıklamadan açıklama şu şekilde;

“Değişiklikleri kendi hızınıza ve rahatınıza göre gözden geçirmeniz için size yeterli zaman sağlamak amacıyla, yürürlüğe girme tarihini 15 Mayıs'a kadar uzattık. O zamana kadar kabul etmezseniz, WhatsApp hesabınızı silmeyecektir. Ancak, kabul edene kadar WhatsApp'ın tam işlevselliğine sahip olmayacaksınız. Kısa bir süre için arama ve bildirimler alabileceksiniz, ancak uygulamadan mesaj okuyamayacak veya gönderemeyeceksiniz.”

Sözleşmeyi onaylamayan hesaplar 120 gün boyunca ‘pasif' olacak ve bu süre zarfında söz konusu kullanıcılara yeni sözleşmeyi geri dönüp kabul etme şansı sunulacak.

* Güvenliği sağlamak, veri saklama kapasitesini sınırlandırmak ve kullanıcıların gizliliğini korumak amacıyla, 120 gün boyunca hiçbir etkinlik göstermeyen WhatsApp hesapları genellikle silinir. Etkinlik göstermemek, kullanıcının WhatsApp’a bağlanmaması anlamına gelir.

YENİ KOŞULLARIN DAHA ÖNCE KABUL EDİLENLERDEN FARKI NE?

İletişim Bilimci Yalçın Arı göre; “Aslında 8 şubat öncesindeki verilere baktığımızda zaten WhatsApp anonim olarak verilerimizi başka şirketlere veriyormuş. Yine kendi diğer şirketleriyle paylaşıyormuş. Bununla ilgili de 3 sayfalık bir kullanıcı sözleşmesi var. Yeni durumda bu verileri adımızla birlikte vermiş olacak. Resmi bir hüviyete kavuşmuş olacak.”

NE OLMUŞTU?

* WhatsApp tarafından açıklanan yeni gizlilik ilkelerine göre Facebook ile veri paylaşımına izin isteyecek. Veriler Facebook’un yanında şirketin diğer yan kuruluşlarıyla da paylaşılmış olacak.

* WhatsApp gizlilik sözleşmesi değişikliği’ sebebiyle Telegram ve Signal, Türkiye’de en çok indirilen uygulamalar arasına girdi.

* Rekabet Kurumu tarafından Facebook'un Türkiye'de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 08 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşullar ile ilgili olarak, 4054 sayılı Kanun'un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir kararı alındı.

* Kullanıcıların büyük tepki göstermesi üzerine şirket 8 Şubat olarak belirlenen yeni sözleşmenin kabulüyle ilgili son tarihin 15 Mayıs'a ertelediğini duyurmuştu.

*WhatsApp bu süreçte de ‘ortalıktaki hatalı bilgileri düzeltmeye yönelik çalışma yapacaklarını' söyledi.

* İngiltere Parlamentosu'nun İçişleri Komitesi'yle paylaşılan verilere göre Ocak ayının ilk üç haftasında Signal dünya genelinde 7.5 milyon kullanıcı, Telegram da 25 milyon kullanıcı kazandı.

TEPKİ SONRASINDA AÇIKLAMA YAPMIŞLARDI

Gizlilik sözleşmesi konusunda tepkilerin odağında olan WhatsApp, kullanıcılarının, hizmet koşullarını ve gizlilik ilkesini incelemesine yönelik güncel planlarını paylaşmaya başladıklarını belirtti.

“Daha önce bu güncelleme hakkında çok fazla sayıda yanlış bilgiyle karşılaştık” denilen WhatsApp'ın açıklamasında tüm yanlış anlaşılmaları gidermek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edildiği kaydedildi.

WhatsApp'ın açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

* WhatsApp’ta işletmelerle sohbet etmenin veya işletmelerden alışveriş yapmanın yeni yöntemlerini sunduğumuzu ve bu yöntemlerin tamamen isteğe bağlı olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Kişisel mesajlar her zaman uçtan uca şifrelidir. Bu sayede WhatsApp kişisel mesajlarınızı okuyamaz ve dinleyemez.

* Bu konuda neyi daha iyi yapabileceğimiz üzerine derinlemesine düşündük. Herkesin, geçmişten bu yana uçtan uca şifrelemeyi savunduğumuzu bilmesini ve kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini koruma konusundaki kararlılığımızdan emin olmasını istiyoruz.

* Bu doğrultuda, değerlerimizi ve güncellemelerimizi doğrudan WhatsApp’ta paylaşmak için artık Durum özelliğimizi kullanıyoruz. İlerleyen günlerde sesimizi daha net bir şekilde duyurmak için çok daha fazlasını yapacağız.

“KULLANICILARA HATIRLATMAYA BAŞLAYACAĞIZ”

* Önümüzdeki haftalarda, WhatsApp’ta güncellemeyle ilgili daha fazla bilgi içeren bir uyarı mesajı yayınlayacağız. Kullanıcılar bu bilgileri kendilerine uygun bir zamanda okuyabilecekler. Ayrıca bize ulaşan endişelere yanıt vermek için bu sayfaya daha fazla bilgi ekledik.

* Son olarak, WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için bu güncellemeleri inceleyip kabul etmelerini kullanıcılara hatırlatmaya başlayacağız.

* Kullanıcıların WhatsApp’ı ücretsiz olarak nasıl sunabildiğimizi bilmelerinin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Her gün milyonlarca kullanıcı, telefon etmekten ya da e-posta göndermekten daha kolay olduğu için işletmelerle WhatsApp üzerinden sohbet ediyor.

* Kullanıcılarımızdan değil, WhatsApp’ta müşteri hizmetleri sunan işletmelerden ücret alıyoruz. İşletmeler, bazı alışveriş özelliklerini kullanmak ve farklı uygulamalar arasında envanterlerini yönetebilmek için Facebook'la çalışmayı tercih edebilirler.

“BAZI RAKİPLERİMİZ KULLANICILARIN MESAJLARINI GÖREMEDİKLERİNİ ÖNE SÜRDÜLER”

* Kullanıcıların işletmelerle iletişim kurmak isteyip istemediklerine karar verebilmeleri için, doğrudan WhatsApp’ta daha fazla bilgi sunuyoruz.

* Bu süre zarfında, bazı kullanıcıların sunulan özellikleri görmek amacıyla diğer uygulamaları deneyebileceğini anlıyoruz. Bazı rakiplerimiz kullanıcıların mesajlarını göremediklerini öne sürdüler.

* Bir uygulama uçtan uca şifreleme özelliği sunmuyorsa varsayılan olarak mesajlarınızı okuyabilir. Bazı uygulamalarsa WhatsApp’tan bile daha az bilgiye ulaşabilmeleri nedeniyle daha iyi olduklarını iddia ediyorlar.

“WHATSAPP BAZI SINIRLI SAYIDA VERİLERE ERİŞİM SAĞLAYABİLİYOR”

* WhatsApp, güvenilir ve güvenli bir hizmet sunabilmek için, bazı sınırlı sayıda verilere erişim sağlayabiliyor. Kullanıcıların da mesajlaşma hizmetlerinde bu özellikleri aradıklarına inanıyoruz.

* Kararlarımızı daha özenli ve dikkatle inceleyerek almaya gayret ediyoruz ve bu sorumlulukları daha fazla değil, daha az bilgiyle yerine getirmenin yeni yollarını geliştirmeye devam edeceğiz.

* Endişelere yanıt vermemize yardımcı olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her zamanki gibi tüm soruları yanıtlamaya hazırız. 2021 yılına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve önümüzdeki hafta ve aylarda başka yenilikleri de sizinle paylaşmayı heyecanla bekliyoruz.

“KULLANICILAR LOKASYON BİLGİLERİNİN PAYLAŞILMASINDA RAHATSIZ OLDU”

Son tarihin yaklaşması ile birlikte bilişim uzmanları Osman Demircan ve Fehmi Ünsal Özmestik online toplantı ile İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Facebook grubunun sözleşme ile ilgili tam anlamıyla izahını yapamadığını belirten Bilişim Uzmanı Osman Demircan, “Bire bir konuşmada bir mahremiyet var ve bu mahremiyeti korumak zorundalar. Bununla ilgili çok ciddi yaptırımlar var. Burada WhatsApp kendini ifade edemedi. Bu ticari bir konu aslında. Türkçe bir açıklama yapabilirlerdi. İnsanlarda bilgilerimiz çalınacak şeklinde panik yaşadı. İnsanlar en çok lokasyon bilgisinin paylaşılmasını istemesinden dolayı rahatsız oldu. Bunun nokta değil de bölgesel bir vuruş olduğunu görmüş olduk. Kişiselleştirilmiş reklamların önünüze çıkıyor olması anlamında yapılması gereken bir şey bakıldığında. Normal reklam standartlarının dışında bir şey yapmıyor. Facebook grubunun şu an bizim instagram uygulamasına verdiğimiz haklarla çok da farklı bir şey istemiyor. Sadece bunu ifade edemiyor” şeklinde konuştu.

“ANONİM PAYLAŞIMLARDAN VAZGEÇMEMİZ GEREKİYOR”

Sözleşmenin Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılmamasının çok yanlış olduğunu açıklayan Demircan, “Beni Avrupa birliği vatandaşlığından ayıran hiçbir şeyin olmaması gerekiyor. Anonim paylaşımlardan vazgeçmemiz gerekiyor. Farkında olmadan birilerine bir şeyler veriyoruz ve bizim farkındalığımızın artması gerekiyor. Bu tarz uygulamaların benim paylaşımlarımın nerelerde kullanıldığını açıklayıcı bir şekilde anlatmalı. Bu tedirginliğin azalması adına insanların anlayacağı bir dilde de sözleşme olmalı. Çocuklar bu noktada büyük risk altında. Çocukların sosyal medya hesapları gizli olsa da birçok arka taraftaki illegal uygulama bu hesapları da açığa çıkartabiliyor. İnsanlar bu sözleşmeyi kabul etmek istemeyebilirler. Böylelikle programlar verileri ile birlikte silinecek. Yalnız yedek dosyaları kalabilir. Yedek dosyaların kalıyor olması büyük tehdit içeriyor. WhatsApp kullanmak istemeyen bir kullanıcının tamamen bir temizlik yapması gerekiyor. Arka taraftaki siber risk bu. Sözleşmeyi kabul ettikten sonra siber risk doğabilir. Bu süreç düzelmez ise yerli ve milli uygulamalar daha ön planda olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

“GÖNDERİ VE YAZILARI TEMKİNLİ PAYLAŞMALARI GEREKİYOR”

WhatsApp'ın politikasını doğru bulmadığını vurgulayan Bilişim Uzmanı Fehmi Ünsal Özmestik, “Avrupa Birliği vatandaşına bu uygulamaya zorlamazken Türk vatandaşına bu uygulamada ki sözleşme şartını zorluyorum eğer kabul etmezsen uygulamayı güncellemeyeceğim demesi politika gereği çok uygun değil. Bu tarz uygulamalarda ki verilerin tamamen silindiği söyleniyor. Fakat kötüye kullanılabilir. Vatandaşların neleri kabul edip neleri kabul etmediğine bakması gerekiyor. Sadece yazışma uygulamaları değil diğer uygulamaları indirirken de uygulamaların şartlarına bakması gerekiyor. Ayrıca bu tarz uygulamalarda çok özel olduğunu düşündüğü gönderi ve yazıları temkinli paylaşmaları gerekiyor. Ama bunlar uçtan uca şifreli şekilde aktarıldığı iddia ediliyor” dedi.

“SÜRENİN UZATILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Konuşmasına devam eden Özmestik, “Bu tarz uygulamalar kullanılıyorsa öncelikle kendi telefonumuzun güvenlik risklerini kapatmamız gerekiyor. Bilgi güvenliği konusunda farkındalığı yüksek vatandaşların uygulamaları kullanmaları gerekiyor. Araştırmaları gerekiyor. Her sosyal medya uygulamalarında ki yazılanlara inanılması gerekiyor. Güvenlik riski her uygulamada var. Ben tekrardan bu sürenin uzatılacağını düşünüyorum. Ya da kişisel verilerin kurumunun devreye gireceğini ve bu konu hakkında soruşturma başlayacağını düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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