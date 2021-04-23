Yalın ayak Elon Musk’tan Mars açıklaması

Son dönemde kripto para ile ilgili açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Elon Musk, dün gece katıldığı bir röportajda açıklamalarda bulundu. Florida’da XPrize Karbon Azaltma yarışması ile ilgili konuşan Musk, 100 milyon dolarlık ödüle sahip yarışmanın detaylarını anlattı.

Elde ettiği parayı hayır işlerine harcamadığı için eleştirilen Musk, bir süre önce kurduğu yardım kuruluşu The Elon Musk Foundation’ın liderlik ettiği yarışma daha sürdürülebilir bir gelecek istediğini dile getirdi. Musk’ın desteklediği proje kapsamında girişimci ve bilim insanlarının dünyadan yılda 1.000 ton karbondioksiti yok etmesi isteniyor.

Sohbet sırasında Musk, Mars’a seyahat konusunu da gündeme getirdi. Musk, “SpaceX ile insanları Mars’a göndermek istiyorum. Orada koloni kurabiliriz” dedi. Musk sadece zengin insanların Mars’a gitmeyeceğini dile getirerek, “Mars’a gidiş yolunda birçok insan ölebilir” dedi.

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