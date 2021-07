Bahadır Çokişler İletişim Bilgileri

Yollar, köprüler, barajlar yapın ama futboldan uzak durun artık

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir diyor ki; “Dünyanın büyük projelerini yapıyorum. Barajlar, köprüler, otoyollar… Ama futbola harcadığım mesaiyi özel işlerime harcamadım.”

Eğer öyleyse lütfen özel işlerinizle uğraşın başkan… Bunu, son yapılan Mali Genel Kurulu kast ederek söylüyorum. Türk futbolunu iş insanları değil, mümkünse futbolun içinden gelenler yönetsin. Futbolumuz çöküşte. Bilmem farkında mısınız? Üstelik kulüpler de isyanda. Sorun çözmek yerine sorunları biriktiriyorsunuz. Üstelik bu yüzünüze söylendi.

Bildiğiniz gibi hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı. 2020 Tokyo Olimpiyatları, Galatasaray'ın PSV hezimeti derken gazetemizde çok da yer veremedik. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu 4 büyük kulübün başını çektiği Kulüpler Birliği Vakfı'na boyun eğmek zorunda kaldı. Bir tarafta ‘ibra olamama' sıkıntısı bir tarafta yayıncı kuruluşun yarattığı indirim kaosu…

KAYITSIZ KALMAYIN

Lütfen 4 büyük kulübümüzün başkanlarının feryatlarına kayıtsız kalmayalım: Futbolumuz ne yazık ki dip yaptı. Bunu ben değil Fenerbahçe Başkanı Ali Koç diyor: “Tarlada çalışan biz ürünü pazarlayan siz…” Bu böyle gitmez diyen ise Ahmet Ağaoğlu… “TFF rekabeti sahaya indirmek ve adaleti sağlamak zorunda” diye konuşan ise Galatasaray Başkanı Burak Elmas. “Hepimiz adalet, adalet diyoruz ama bunun bir türlü gerçekleştiğini görmedik” sözü ise Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye ait.

Büyük camiaların yani futbol seyircisinin neredeyse yüzde 80'inin sözcüleri böyle feryat ediyor sayın başkan…

Ali Koç diyor ki…

“Ben TFF yönetiminde olsam kulüplere ‘Nedir sorununuz, gelin çözelim' derdim, mali genel kurulu beklemezdim. Türk futbolu yoğun karmaşa, güvensizlik, adil ortamdan uzak, finansal açıdan çökmüş.”

Nihat Özdemir, Seyit Özkan'ı övedursun… Türk futbolunu Seyit Özkan mı yönetiyor anlamadım.

Burak Elmas diyor ki…

“Adaletten yana şikâyeti olmayan kulüp yok. Ciddi bir vergi sorunu ile uğraşıyoruz. İddaa gelirleri, yayıncı kuruluş, vergi, kurullardaki adalet, hakemlerle ilgili problemleri halletmezsek yine bir kaosa gireriz. Sistemde yanlış var demek ki…”

Nihat Başkan ne cevap veriyor dersiniz? Burak Elmas'ın yapıcı konuşması için bir tebrik…

Ahmet Ağaoğlu diyor ki…

“Yayıncı kuruluştan 15 Ağustos'a kadar paranın yüzde 25'ini istiyoruz.”

Nihat Başkan: “Bunun için bütün mesaimizi harcıyoruz.”

Eskiden federasyonlar kulüplere rağmen bir şeyler yapmaya çalışırdı. Kulüpler kendi çıkarları için izin vermezlerdi. Şimdi kulüpler federasyona rağmen kendi menfaatlerini bir kenara koyup bir şeyler yapmaya çalışıyor. Eski alışkanlıklar adım adım silinmeli. Kendilerini siyasi güç olarak gösterenler artık Türk futbolunda rol alamamalı. Eskiden Ali Koç yalnız kalıyordu, Burak Elmas şimdi ortak menfaatler için çok net bir duruş sergiliyor. Türk futboluna çok kısa sürede kalite ve duruş geldi. Gerekli yasa çıkmalı ve bir an önce Süper Lig A.Ş. kurulmalı.

ADALET DUYGUSU

Toplantı öncesi ‘ibra olamama' korkusu yaşayan TFF yönetimi 4 büyük kulübün başkanlarının başını çektiği Kulüpler Birliği Vakfı ile nihayet birlikte çalışmaya ikna oldu. Genel kurul kararı ile artık Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu Başkan ve üyeleri, Genel Kurul Delegeleri tarafından seçilecek. Yani Hukuk Kurulları Aday Komisyonu; TFF'nin ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın bildireceği üçer üye ile TFF 1. Lig Kulüpler Birliği, TFF 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Profesyonel Futbolcular Derneği, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin bildireceği birer üyeden oluşacak. Toplam 13 üye olacak. Hukuk Kurulları Aday Komisyonu, kendi içinden bir başkan yardımcısı ve raportör seçecek. Bununla da kalmayacak bu komisyon aday adaylarından her kurul için 39 aday belirleyecek. Adaylar genel kurul delegeleri ile paylaşılacak. Her delege de her kurul için 1 oy kullanacak. En fazla oy alanlar başkan diğer adaylar da yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri olacak. Aynı oy alanlarda iş tecrübesi daha yüksek olan seçilecek. Tahkim için 15, diğer kurullar için 10 sene tecrübe aranacak.