Hayatımızdaki VAR sistemi

Maskeli, mesafeli, eve kapalı bir dünyada yaşıyoruz. Akşamları, dizi, film ve maç üzerine düzenlenmiş, mecburi bir programımız var.

Pandemi koşulları, sinir sistemimizi bayağı bozdu. Maçları izliyoruz… İngiltere'de, Şampiyonlar Ligi'nde, futbol gerçekten oynanıyor, ben zevk alıyorum. Ya bizim lig?

UYKU getiren maçlar, ikili mücadelelerde, canhıraş çığlıkla, kendini yere atıp 2 dakika sonra ayağa kalkan futbolcular, maç sonu kaybeden tarafın, atomu parçalayıp yaptığı açıklamalarla, iyice kötüye giden futbolumuz, yakında dibi görecek. Buna eminim. Avrupa kupalarında, figüran ülke olma yolunda süratle ilerliyoruz. Hakemler, VAR hakemleri, standart tutturma konusunda büyük sorun yaşıyorlar. Onlar da iyi

değiller…

PEKİ, herkesin fikir beyan ettiği VAR odası, nasıl çalışıyor acaba? Sistem, tam olarak nasıl?

1- VAR, saha içindeki kararları kontrol eder. Eğer bir inceleme gerekmiyorsa, hakemle iletişime gerek yoktur. Buna “sessiz kontrol” adı verilir.

2- Eğer bir olayın incelenmesi gerekiyorsa, hakem hemen bilgilendirilir. Eğer, hakem kararından eminse, oyunu devam ettirir. Ya da kararından şüphelenirse, bir inceleme talep edebilir.

3- Oyun durdurulmadan, hakemin bir inceleme istemesi durumunda, top ‘tarafsız' bir bölgeye gelir gelmez, maç durdurulur.

4- Hakem, bir TV ekranı çerçevesini göstererek, inceleme sürecinin başladığını açıkça ifade eder.

5- Oyunun tekrar başlaması, inceleme sonuna kadar geciktirilir.

6- İnceleme süresinin sonunda, hakem nihai kararını verir ve oyun, o karar doğrultusunda yeniden başlar.

GELELİM sonuca… VAR'ın kararlarındaki belirleyici husus, devreye girebileceği pozisyonlarda, bariz bir hatanın olup olmadığıdır. VAR'ın bu kadar tartışılmasının asıl sebebi bu bakıştır. Kuralları belirleyen İFAB, bu sistemin, kişiden kişiye göre değişemeyecek pozisyonlarda, sistemin devreye girmesine karar vermiş durumda… Şikâyet konusu, bütün dünyada aynı… Standart tutturulamıyor. Ama kural düzenleyici kurul İFAB, ısrarlı ve inatçı…

DEĞİŞTİRMİYOR, maddeleri… Şu yorum, hâlâ net bir şekilde uygulanıyor… “VAR, bir karar merkezi değil. Sadece, tavsiye yetkisi var.

Bütün yetki, maçı yöneten hakemde…” ‘VAR sistemi hakemi etkileyemez' düşüncesini değiştirmeyi hiç düşünmüyorlar, anlayacağınız…