Batırdık diyemedi “başlıyoruz” dedi!

Hani filmlerde adam acılarla yoğrula yoğrula bitik hale gelir… Daha da başına ne bela gelebilir derken bin beteri işle yüzleşir…

Bizim hikayemiz de farklı değil ki… Kurtulmaya çalıştıkça yapılan büyük hatalarla her geçen gün batağa saplanan, acımasız zümre tarafından sömürülen bir ülkenin dramı… Sinemalarda gösterilse rahat alır Oscar'ı…

★★★

Nedense AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal yaptığı açıklamayı duyunca aklıma işte o sahne geldi. Mahir bey; “Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü, asıl şimdi başlıyoruz” dedi… Şimdi tuttuk ipi… Biri yukarı çeksin kurtarsın bizi…

Halı saha maçı gibi… Maçın sonu gelmiş, 8 gol yemişsin… Hadi şimdi başlıyoruz diye gaz verirsin. İstanbul'un fethi bile 53 gün sürdü 19 yıl neyin hazırlığı?

★★★

Ne var ki AKP bir parti değil ki… Tek kişi! AKP'den Erdoğan'ı alın geri neyi kalır ki? Geldi 67 yaşına… Biraz geç kalmadınız mı başlamaya?Sahi başlamak için parayı nereden bulacaksınız? Çok ciddi bir ekonomik krizin tam da göbeğindeyiz… Her şeyi doğru yapsak en az 3 yıl sürer normale dönmemiz.

★★★

Daha geçen yıl Mahir Bey Türkiye ekonomisinde “V” tipi ekonomik sıçrama modeli beklediğini söyledi… O da 19 yıllık fragmana dahil miydi?

Ekonomide “V” modeli nedir derseniz harfin tipine bakın… Hemen çözersiniz. Oysa biz önce “S” tipi sıvama modelini uyguladık. Geçen hafta “T” tipi tüy dikme aşamasına atladık. Dediği gibi esas şimdi başlıyorsak belli ki “G” tipi gömecekler ekonomiyi…

★★★

Türk Lirası dünya paraları karşısında çöp olmuş, fark yemiş… Türkiye dünyanın gözünde Uganda seviyesinde… Sorduk niye diye? Daha başlamamışlar meğerse…

Hadi başlayın artık evden çağırıyorlar. Geç oldu ama gidemiyorum. Görmediğim ne kaldı onu merak ediyorum. Gerçekten daha kötüsünü yapabilirler mi? Sanmıyorum.

★★★

Tıpkı iflah olmayan girişimciler gibi… Sürekli çevresinden borç ister… “Bu sefer yırttık abicim” der… Hayal satar… Parayı yer… Batar.

Size biraz gelecekten bahsedeyim. Siz karar verin. Bakanlar arasında önemli isimler değişecek. Vitrin yenilenecek. Kimse tek başına karar alamadığına göre ne fark edecek?

★★★

Hiç bir yanlış kabul edilmiyor. Dolar artarsa bizim sorunumuz değildir… Faizleri artıran lobilerdir… Ekonomiye her daim operasyon çekilmektedir.

Bahaneler iyi güzel de, zamanı gelince “biz batırdık” diyemeyince “asıl şimdi başlıyoruz” diye demeç vermek insanları “ahmak” yerine koymak demek…

Hiç öyle hazırlanıyorduk falan diye çevirme… Direkt yüzümüze söyle…