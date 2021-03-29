FETÖ olayından da ders alınmamış!

Ülkemizde ne yazık ki, cemaatler ve tarikatlar hâlâ her alanda faaliyet gösteriyor.

AKP iktidarının onlara sıcak baktığı, kolaylıklar gösterdiği bilinen bir gerçek.

Son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne subay yetiştiren harp okulları ile astsubay yetiştiren askeri yüksekokullara giriş şartlarında yapılan değişiklik, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde tarikatların daha da etkinleşmesine yol açacak!

Yönetmelikten “İrticai faaliyetlere karışmamış olma şartı” garip bir şekilde kaldırıldı.

Artık gericilik faaliyetlerine karışmış olanlar da askeri okullara girebilecek!

Bu değişiklik, ileriki yıllarda FETÖ kalkışmasına benzer yeni girişimlerin önünü açma tehlikesi yaratıyor!

AKP iktidarı “15 Temmuz FETÖ'cü Darbe Girişimi”nden hiç ders almamışa benziyor!

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“İrtica (gericilik)” ifadesinin çıkarıldığı yönetmeliği değerlendiren Emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un bir demecini gördüm gazetelerde…

Gericilik faaliyetinde bulunanlara, askeri okullara girebilme imkânı sağlayan yönetmeliği sert bir şekilde eleştiriyor.

Haklıdır! İrtica, Cumhuriyet Türkiye'si için en büyük tehlikelerden biridir. Bunu “15 Temmuz darbe girişiminde” gördük… Dinci FETÖ Terör Örgütü'nün kanlı girişimi Türk halkının ve askerinin fedakârlığıyla bastırtılmasaydı, Türkiye'de rejim değişecekti! Belki İran gibi olacaktık!

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Emekli Orgeneral Hurşit Tolon'u, rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yurt dışı gezilerinde tanıdım.

Demirel'in önem verdiği değerli bir komutandı.

Orgeneralliğe kadar yükseldikten sonra Ege Ordusu Komutanlığı ve İstanbul Birinci Ordu Komutanlığı yaptı.

Laik, Atatürkçü, Cumhuriyet sevdalısı bir askerdi. Bu nedenle iftiraya uğradı, Ergenekon Soruşturması kapsamında tutuklanıp hapse atıldı.

Tüm iddialardan aklanıp 11 Haziran 2014'te cezaevinden çıkarken kapıda bekleyen basın mensuplarına:

“3 yıl sonra sizinle beraber özgürlüğü teneffüs ediyorum. Söylenecek çok şey var. Büyük bir kumpasın, tertibin, katakullinin mağduru olmuş yüzlerce yurtsever kahraman, hep beraber çok haksızlığa uğradık! Bize dayanma gücü veren, bizim suçsuzluğumuza inanan yüce milletimizin, vefakâr, cefakâr, yürekli insanlarına kalben teşekkürü borç biliyorum” dedi.

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Gelelim günümüze… Askeri okullara giriş yönetmeliğinden “İrtica” şartı çıkarılınca Türk Silahlı Kuvvetleri kapılarını cemaatlere ve tarikatlara açmış oldu.

Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, böyle bir düzenlemenin asla kabul edilebilir yanı olmadığını belirterek:

“Eskiden bir takım gizli usullere başvurarak yaptıklarını, bugün usullere uygun hale getiriyorlar. Allah hepimizi, milletimizi ve Cumhuriyet'imizi korusun” diyerek tüm yetkilileri uyardı.

Askeri okulların kapısını cemaat ve tarikatlara açmak Silahlı Kuvvetlerimizi ve ülkeyi gericilere yem etmek anlamına geliyor!

Günümüzün iktidarı, cemaat üyelerini sinsi sinsi Silahlı Kuvvetlere sokup ülke yönetimini ele geçirmeye çalışan FETÖ'nün kanlı darbe giriminden ders almamışa benziyor!

TEBESSÜM

Temel ve elektrik!

Dönem Trabzon Milletvekili adaşım Rahmi Kumaş'tan bir fıkra:

Temel, arkadaşı İdris'e yana yakıla dert yanıyor:

“Yahu İdris” diyor “Yeni evlendiğimde beni cereyan çarpmışa döndüren, kalbimi zangır zangır titretip hoplatan Fadime'den artık elektrik alameyrum!”

İdris “Vah vah” diye onu teselli ederek soruyor:

“Peki ne yapeysun?”

Temel “Ne yapayım?” diyor “Ben de kaçak elektrik kullaneyrum!”

GÜNÜN SÖZÜ

Siyasetçilerin çoğu pek bir şey bilmez ama bildiğini zanneder!