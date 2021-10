Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beyaz Türkler New York’ta siyahi müzisyenlerin “babası” Ertegün’ü andı

New York'ta renkli bir, bin bir gece masalı yaşadı; Türkler ve Amerikalılar…

Caz müziğinin efsanevi ismi Ahmet Ertegün ölümünün 15. yılında, The American Turkish

Society'nin (Amerikan Türk Cemiyeti-ATS) 26 Ekim'de New York'ta düzenlediği görkemli bir gala ile anıldı.

“Mica ve Ahmet Ertegün” onuruna düzenlenen galada, “Ertegün” soyadını taşıyan tek bir kişi yoktu diyebilirim.

★★★

The Plaza New York'ta galanın düzenleyicisi ATS Başkanı ve Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, HSBC Amerika Üst Yöneticisi ve ATS Eş Başkan Michael Roberts ile Ertegün çiftinin tüm hukuki haklarının hamisi iş kadını Linda Wachner'dı.

★★★

Türk iş dünyasından çok sayıda davetli, masa satın alarak The Plaza New York'taki galada yerlerini aldılar.

Galanın platin bağışcıları Akfen Holding, Doğan Holding ve Wachner olurken, alt bağışcılar Atlantic Records, Bank of America ve Seckin Endometrinosis Center ile yatırım fonu Turkven'di.

★★★

Kişisel sponsorluklar içinde platin kategorisinde Hakkı Akbulak ve Şebnem Güngen, bağışcılar arasında da Ali Kibar, Bülent Eczacıbaşı, Jacob ve Angela Arabov ile The Cranemere Group Ltd'in isimleri açıklandı.

Diğer bağışları yazsam sayfa dolar; liste Akbank'tan Vehbi Koç Vakfı'na kadar uzuyor…

★★★

Ahmet Ertegün'ün 90 yaşına merdiven dayayan eşi Mica Ertegün'ü galada yeğenleri temsil etti.

Ahmet Ertegün'ün cenazesinde taziyeleri eşi Mica ile merhum kardeşi Nesuhi Ertegün'ün kızları Leyla ve Aslı ile oğlu Rüstem Ertegün kabul ediyordu.

Galada olmayan isimler…

★★★

Amerika'da siyahi caz sanatçılarına kol kanat geren Atlantic Records şirketinin sahibi ve 1923 İstanbul doğumlu Ahmet Ertegün, Rolling Stones'un 29 Ekim 2006 tarihli konserinde başını yere çarpmış ve bitkisel hayata girmişti.

Amerika'da tedavisi sürerken 14 Aralık'ta yaşamını yitiren Ertegün'ün cenazesi ülkesine getirildi.

★★★

Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'ndeki törene dönemin Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı temsilen yine dönemin Dışişleri Bakanı ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katılmıştı.

★★★

Ertegün, Üsküdar'daki Özbekler Tekkesi'nin yanında bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

Özbekistan doğumlu dedesi Mehmet Cemil Bey, babaannesi Ayşe Hamide Hanım, babası Münir Ertegün ve anneannesi Hayrünnisa Ertegün de aynı yere defnedilmişti.

★★★

Ertegün çifti yazları geçirdikleri, Bodrum'un Neyzen Tevfik Caddesi'nde “Ahmet Ertegün Evi” olarak anılan evlerinde; kültür, sanat ve siyaset dünyasında iz bırakan birçok uluslararası şöhreti ağırladı.

★★★

Bodrum'daki ev, Turgut Cansever'e 1980 Yılı Ağa Han Mimarlık Ödülü'nü kazandırmıştı.

Bilinen o ki; Ahmet Ertegün Bodrum'daki evin mülkiyetini yeğeni Leyla Ertegün'e bırakmış.

Eşi Mica'nın ömrünün sonuna kadar bu evi kullanabileceğini vasiyet etmiş.

Mevcut durum ise şu: Ev Bodrumluların beklentisine uygun olarak “Ahmet Ertegün Müzesi” yapılmıyor, içinde yaşanmıyor; 28 milyon dolara alıcısı çıkmış olsa da satıl(a)mıyor…

Bodrum'daki ev gibi, Üsküdar'daki “Münir Ertegün Sokağı” da hafızaları tazeliyor.

Dünyada Türk müziği denince akla gelen ilk şarkının “Üsküdar'a Giderken” olması rastlantı değil.

★★★

Ertegün'ün Türkiye ile bağı çok derinlerde…

Atatürk'ün talimatıyla Lozan Anlaşması müzarekelerini izleyen Washington Büyükelçisi babası Münir Ertegün'ün cenazesi, Missouri Zırhlısı ile Amerika'dan Türkiye'ye getirilmişti.

5 Nisan 1946'da İstanbul limanına yanaşan yalnızca Missouri değildi; Amerika Türkiye'ye de bu zırhlı ile halat atıyordu.

1949 yılında da Ahmet Ertegün başkanlığında ATS kuruldu.

★★★

Ertegün çifti Amerikan Türk ilişkilerinin güçlenmesi için bir çok sosyal proje başlattı.

Mica Ertegün eşinin ölümünden 6 yıl sonra Avrupa'nın en saygın üniversitelerinden Oxford'a 26 milyon sterlin (yaklaşık 340 milyon TL) bağış yapmış; eşi ve kendi adına Türk ve İngiliz öğrencilere burs programının açılmasını sağlamıştı.

Ayrıca 2007 yılında kurulan Ahmet Ertegün Memorial Bursu, Türk asıllı yetenekli müzisyenlerin New York'ta The Juilliard School'da eğitim görmelerine destek oluyor.

Juilliard'ın verdiği destek 110 bin dolara ulaşmış.

Ertegün'ün Türkiye'deki yatırımları

Ertegün, medya devi Robert Murdoch'un şirketi New Corp. ile birlikte TGRT televizyon kanalının bağlı olduğu Huzur Radyo Televizyon A.Ş.'yi 2006 yılında satın almıştı.

Ölümünden bir süre sonra bu ortaklık dağıldı.

Fox TV'nin sahibi olan Huzur şirketi, bugün de yönetimde olan The Walt Disney Comp. ve Av. Engin Güner ortaklığına geçti.

Ertegün'ün Bodrum aşkı “evden” ibaret olmadı. Bodrum Gölköy mevkiinde Demirbükü Koyu'nda da 200 bin metrekare arsa satın almıştı.

Ertegün'ün ölümünden sonra bu arsa da Samur Halı'nın kurucusu ve Ortadoğu Rulman Sanayi ORS'nın sahibi Aslan Ailesi'ne satıldı.

Aslan arsayı kat karşılığı Mesa'ya verdi. Mesa da Bodrum'un en güzel koyunu villalar ile betona çevirdi.