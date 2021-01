Şampiyon Doğan Şentürk oldu

Sevgili okuyucularım, acılarla sevinçlerle bir yılı daha geride bıraktık. Yeni yıl ilk önce sağlık, sonrasında bütün güzellikleri sizlere getirsin dilekleri ile yazıma başlamak istiyorum. 2020 yılında ekranda izlediğimiz ve çok reyting alan dizileri yapımları ve kişileri bu köşemden veriyorum. Ekranda yılın en önemli ismi kuşkusuz FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk oldu. Fatih Portakal'ın ani bir şekilde ayrılmasıyla birlikte “Reyting kaybına uğrar mı?” sorularına HaberTürk sabah ekranından alının Selçuk Tepeli ile en güzel cevap verilmiş oldu. Selçuk Tepeli, reytinglere Fatih Portakal gibi devam etti. Tabii ki bu başarının mimarı Fatih Portakal, İsmail Küçükkaya, Nazlı Tolga, Merve Yıldırım, İrfan Değirmenci gibi isimleri yetiştiren Doğan Şentürk oldu. Doğan hoca hakikaten inanılmaz bir başarıya imza atmış oldu. Devam edelim en iyilerimize, sabah haberlerinde NTV – Star ortak yayın yapan Mesut Yar her iki kanalda aldığı ortalamalarla çok iyi başarılar elde etti. En iyi kadın haber spikeri adeta ödül rekortmeni tabii ki de Nazlı Çelik. 2020'nin en çok reyting yapan kanalı FOX oldu. Cenk Soner'in genel müdürlüğü yaptığı kanal, reyting karnesinde başarıdan başarıya koştu. Mucize Doktor FOX'ta rekor reytinglere imza atarak bence yılın dizisi oldu. En iyi program kuşkusuz Acun Ilıcalı'nın sunduğu ‘Survivor' oldu. Gündüz kuşağında tarihi rekorların hepsini kıran ve 8 reytinglere ulaşan Müge Anlı kesintisiz şampiyonluğu kucakladı. Yılın en iyi talk şovu ‘İbo Show' oldu. Hem konukları ile hem de yarattığı etki alanı ve aldığı iyi reytinglerle en iyisi oldu. Yılın en iyi oyuncusu ‘Sadakatsiz' dizisindeki rolü ile Cansu Dere oldu benim gözümde. Yılın en iyi erkek oyuncusu ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki rolü ile Oktay Kaynarca. Ezgi Mola da başarılı gidiyor yeni dizisinde. 2020 spor ekranında Erman Toroğlu dikkatleri üstünde toplarken son günlerde nerdeyse her spor ekranında gördüğümüz TV yorumcusu, spor yazarı Ozan Zeybek de spor ekranının başarılı isimleri arasına girmiş oldu. Hasan Örnekoğlu ise ekranın arkasında bu yıl süper işlere imza atıp ekran iletişimin önemini gösterdi. Tüm hayatımızı perişan eden ve acı kayıplarımıza sebebiyet veren, salgından bir an önce kurtulma ve güzel bir yıl olma dileği ile iyi yıllar diliyorum…