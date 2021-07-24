Vakalar 10 bin civarında

Sevgili okuyucularım, günlerdir ekranlarda aşınızı olun çağrısının artan vakalardan dolayı önemini daha iyi anlamış olmamız gerek. Hâlâ milyonlarca insan aşı olmadığı için yasaklar kalkmasından sonra vakalar iyice artmış durumda. Bazı insanlar aşı olmaktan kaçınırken aslında başka insanların hayatlarına zarar verdiğini de görmemektedir. Böyle giderse maske mesafe kurallarının uyulmadığı günlerde vaka sayısı maalesef çok daha artacak ve yine geçen yıl olduğu gibi doğal olarak kapanmalar başlayacaktır. Aklın yolu bir! Bu pandemi toplumun yüzde yüzü aşılanmadıktan sonra kolay kolay geçmeyecek. Rotamızı müzik ekranına çevirecek olursak: İbo Show ve Volkan Konak'tan sonra, Kubat ve Bülent Ersoy, Mustafa Keser ikilisi de Star TV'deler. Ülkemizin çok değerli saygıdeğer sanatçısı Doğuş'tan biraz bahsetmek istiyorum. Benim hayatımda gördüğüm en beyefendi hümanist insanlardan biri. 1974 Almanya doğumlu Doğuş ülkemizde ve dünyada milyonlarca hayrana sahip yaptığı besteler söylediği şarkılar hep dilde olan sanatçının iki tane çok tatlı çocukları var. Doğuş ekranlarda en çok reyting yapan sanatçılarındandır. Duruşu hayırseverliği sanatı ve yaptığı sporlarla 1990'lı yıllardan bu yana hep zirvede. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan örnek sanatçıyı pandemi sonrası güzel projelerle izleyeceğiz. Bu hafta Selçuk Tektaş kardeşimize çok ama çok üzüldük. Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk, aynı zamanda menajerlik görevini sürdürüyordu. Ünlü menajer maalesef covid – 19 hastalığına 41 yaşında yenik düştü. Çok sevilen bir insandı Selçuk. Herkesle çok iyi ilişkileri olan kardeşimin genç yaştaki vefatı hepimizi derinden etkiledi. Ünlü sanatçı Alişan üzüntüden kahroldu. Acısı çok büyük… Biz de Alişan'ın ve ailesinin üzüntüsünü paylaşıyoruz. Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın…