Türk mutantı

Çin'le başladı… İngiliz mutantı, Belçika mutantı, Japon mutantı, Brezilya mutantı, Güney Afrika mutantı, Hindistan'ın çifte mutantı geldi ardından… Dünya Sağlık Örgütü uyarıyor sürekli. Mutantlara dikkat!

Koronavirüs yetmedi bir de mutant işi çıktı. Neymiş şu mutasyon diye inceledim. Bir organizmanın genetik yapısında meydana gelen gözle görülür kalıcı değişiklikmiş… Daha kolay, daha yakından, daha az zerrecikle, daha hızlı yayılıyormuş insandan insana. Kimi çok baş ağrıtıyormuş, kimi kasları etkiliyormuş, kimi nefesini kesiyormuş insanın. Yani, her mutant farklıymış. Uzmanlar, ‘Türkiye mutantı var mı' diye araştırıyor. Buradaki anahtar kelime ‘işin özünde yaşanan gözle görülür değişiklikse' hiç uğraşmasınlar var… Hem de bir tane değil, çeşit çeşit!

Andımız mutantı Türküm, doğruyum, çalışkanım desen, ‘sanki mutanttır' yasak.

Enflasyon mutantı Canavar sanıyorduk mutantmış. Cepten çıkan yüzde 30, bi açıklanır yüzde 15.

Milli gelir mutantı 2020'de büyüdük! Kişi başı milli gelirimiz ise 9 bin 735'ten, 8 bin 599 dolara düştü. Büyürken düşme… Genetik değişim değil mi bu?

Yok mutantı İstanbul'da 15-24 yaş arasındaki 552 bin genç ne okuyor ne de çalışıyor.

İşsizlik mutantı Ümitsiz işsizler, çalışmaya hazır işsizler de dahil toplam işsiz 9 milyon 681.

Sınır mutantı Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 719, yoksulluk sınırı 8 bin 856 lira.

Katliam mutantı 2020 yılında 300 kadın cinayeti işlendi. Maske mesafe ile önleyemezsin.

Deprem mutantı Deprem oldu, sel bastı en az 200 can gitti.

Açılım mutantı Teröristler sınırdan törenle girince, açılım. Parti kapatmaya gelince, terörist.

İstanbul mutantı Sözleşmeyi ilk onlar imzaladı. Sonra mutant oldu, aile yapımızı bozdu!

Reform mutantı Ekonomi tekler, demokraside sorun olur, eğitim arızalanır. Kolay, reform yap.

Hain mutant Farklı düşün, soru sor. Hem hain hem mutantsın.

Sana ne mutantı Birileri tırtıklar malından. Sorarsın, bir sözün yok mu? Der ki, mal benim sana ne.

Bana ne mutantı Demokrasimiz nereye gidiyor, kimse hesap vermiyor dersin. Bana ne der.

50 liralık mutant Benzincide sorarlar, zam geldi ne diyorsun? Ben 50 liralık alıyorum der.

YAŞ mutant Onbinler ne emekli olabiliyor ne de çalışabiliyor. YAŞ'a takılıp mutant oldu.

Ucuz mutant Biri ‘ekmeği ucuza satayım” deyince yasak istenir. Ekmeğin ucuzu mutant olur.

Abartı mutantı Eve ekmek götürememeye abartı mutantı denir. El yıkama yetmez.

Şükran mutantı Kaç doktor kaç sağlık çalışanı öldü neden koronavirüsü meslek hastalığı saymıyorsun de. Saygı ile izah eder: Hakları ödenmez şükranlarımızı sunuyoruz.

Faiz mutantı Haramdır. Faizi düşüren gider, yükselten gelir. Yükselten gider, yüksekte tutan kalır.

Harçlık mutantı 81 şehirde üniversite açılmıştır. Mezunları iş bulamaz babadan harçlık alır.

Emekli mutantı Bir zamanlar emekli ikramiyesi ile ev alınırdı, bugün pencerelere yetmez.

Alevli mutant Çarşı pazarda yangın var de, ‘Bangladeş'te evleri yananlara ev yapacağız' der.

Sır mutant Gizlidir. İhaleler olur, Katar'dan hibe uçak gelir kaç para de. Sırdır, açık edilmez.

Evet, bizimkiler de çok hızlı yayılıyor. Evet, bizim mutantlar da çok yakından bulaşıyor. Evet, başımız çok ağrıdı, ağrıyor. Kaslarımız lime lime oldu, nefesimizi kesti bazıları hem de kaç kez… Öldük mü?

Bilimsel analizlerime dayanarak İngiliz, Afrika, Brezilya, Belçika, Japon mutantarına şerbetli olduğumuzu, bunlara karşı yerli ve milli mutantlarımızı geliştirdiğimizi gururla sentezledim.

Bilim kurulumuz mutlaka daha iyi bilir ama, vardığım sonuç şu: Ne mutantlar gördük biz…