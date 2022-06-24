AB zirvesinde gündem, Rus doğalgazı olmadan yaşam

Brüksel'de bugün gerçekleşecek zirvede, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgalinin AB ülkeleri üzerindeki ekonomik etkilerinin ele alınması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya’yı enerji kaynaklarını “silah” olarak kullanmakla itham eden Avrupa Birliği (AB) liderleri, bugün Brüksel’de gerçekleşecek zirvede Rus doğalgazının tamamen kesilmesi ihtimali ve enerji fiyatlarındaki artışa karşı nasıl adımlar atılacağını ele alacak.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck Rusya’dan doğalgaz sevkiyatlarının mevcut düşük seviyelerde seyretmesi halinde kışın bazı sanayi sektörlerinin faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacağını söyledi.

AB’nin dün Ukrayna ve Moldova’nın adaylık statüsünü resmen onaylamasının ardından bugün gerçekleşecek zirvede, Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna işgalinin AB ülkeleri üzerindeki ekonomik etkilerinin ele alınması bekleniyor. Reuters tarafından incelenen taslak metne göre, AB liderleri, bugünkü zirvede enflasyondaki keskin yükselişin ve küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamanın sorumlusunun Rusya’nın başlattığı işgal olduğunu ifade edecek.

‘RUSYA’NIN SEVKİYATI DURDURMASI AN MESELESİ’

Avrupa ülkeleri, işgal nedeniyle Rusya’ya yönelik başlattıkları yaptırımların ardından doğalgaz sevkiyatlarında hacimlerin düşürülmesiyle karşı karşıya kalmıştı. Bir AB yetkilisi, zirve öncesinde “Rusların doğalgaz sevkiyatlarını tamamen durdurması an meselesi” dedi.

Savaş öncesinde AB doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ını, Almanya ise yüzde 55’ini Rusya’dan karşılıyordu. Uygulanan yaptırımların ardından halihazırda sıkışık olan doğalgaz piyasasında kapanması zor bir açık oluşmuştu.

Taslak metne göre, liderler Rusya’nın doğalgazı “silah olarak” kullanması karşısında AB Komisyonu’na uygun fiyatlı enerji arzını güvence altına alacak bir çözüm bulması çağrısında bulunacak. AB ülkeleri şimdiye kadar enerji fiyatlarındaki artışlar ile mücadele kapsamında vergi kesintileri ve devlet tarafından sağlanan destekler aracılığıyla milyarlarca euro harcamış durumda.

ENFLASYON REKOR KIRDI

Fiyat artışları karşısında çözüm arayışında olan AB üyeleri, henüz bir çözüm üzerinde anlaşmaya varabilmiş değil. Blok ülkelerinin 19’unda enflasyon yüzde 8’in üzerine yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkmış durumda ve AB Komisyonu bölgedeki ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,7 yavaşlayacağını öngörüyor.

Euro Grubu Başkanı Paschal Donohoe, birliğin “enflasyonun ekonomimizde kalıcı hale gelmesi durumunda karşı karşıya kalacağımız riski” kabul etmesi gerektiğini belirtti.

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