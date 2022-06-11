Abdullah Gül: Tarihe iyi harflerle yazılmayacak bir dönemden geçiyoruz

Saadet Partisi'nin İstanbul Çırağan Sarayı'nda düzenlediği D-8 25. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliğine katılarak, uzun bir aradan sonra ilk defa konuşma yapan Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Dünyamız ve bölgemiz, çok da tarihe iyi harflerle yazılmayacak bir dönemden geçiyor. Nitekim barış ve başarılardan değil, savaşlardan, kavgalardan, krizlerden bahsediyoruz. Dünya kaotik bir ortamın içerisinde" dedi. D-8'ler İslam İşbirliği Teşkilatı için Gül, "Arzu ettiğimiz gelişmelere çok şahit olamadık. Hep hayallerin çok gerisinde kalındı. Ama hiçbir şey için geç değil" ifadelerini kullandı.

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Saadet Partisi, İstanbul Çırağan Sarayı'nda D-8 25. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliği gerçekleştirdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yanı sıra İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 54. Hükümet Çevre Bakanı Mehmet Ziyattin Tokar, Endonezya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu İmam As'ari, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

KARAMOLLAOĞLU: YENİ VE ADİL BİR DÜNYAYI İNŞA EDECEĞİZ

Karamollaoğlu yaptığı konuşmada, “”D-8'ler İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan sonra, İslam dünyasının somut olarak ortaya koyduğu tek küresel organizasyondur. D-8 ülkeleri 1 milyarı aşan nüfusu, 4 trilyon dolara yaklaşan ekonomisi, 7.5 milyon metrekareyi aşan coğrafyası ile muhteşem bir güce sahiptir. Hep birlikte önce ülkelerimizi kalkındıracak, sonra bütün insanlığın huzur ve saadet bulduğu yeni ve adil bir dünyayı inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

GÜL: BURADA OLMAM ONUR VERİCİ

Uzun süre sonra ilk defa bir etkinliğe katılarak konuşma yapan Abdullah Gül, toplantıya davet edildiği için teşekkür ederek başladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“D-8'in 25. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir aradayız. O günleri hatırlıyorum. Değerli bakan arkadaşlarımızla hep beraber kabinede çalışmıştık. Değerli hocamız Necmettin Erbakan, sadece Türkiye'yi değil bütün İslam dünyasını düşünen, insanlığı düşünen, çok farklı bir şahsiyetti. Böyle bir organizasyonun kurulmasıyla ilgili fikirlerini geliştirdikten sonra bunu uygulamasını görevini kabinede bana vermişti. D-8'in kuruluşunda arka çalışmaları gerçekleştiren bir kişi olarak, 25. yılda burada olmam onu verici.

“NEDEN BU ACILARDAN KURTULMUYORUZ?”

25 yıl önce D-8 üyesi ülkelerin devlet başkanları, başbakanları, bu tarihi balkondaydı. Şüphesiz ki siyasi kararlılık söz konusu olmasaydı, böyle bir beraberlik de hiçbir zaman gerçekleşmezdi.

Malumunuz dünyamız ve bölgemiz, çok da tarihe iyi harflerle yazılmayacak bir dönemden geçiyor. Nitekim barış ve başarılardan değil, savaşlardan, kavgalardan, krizlerden bahsediyoruz. Dünya kaotik bir ortamın içerisinde.

Bu daveti yaparken tebaanız, ‘kaos ve savaşlar çağında bugünün ihtiyacı' diye yapmışsınız. Gerçekten doğru bir tespit. Nereden bakarsak bakalım karamsarlıklar var dünyada. Öngörülemez bir durum var. Çatışma potansiyeli olan bir çok durum. Böyle bir ortam içerisinde niçin bu acılar çekiliyor? Niçin bunlardan kurtulmuyoruz? Önemli mesele bu.”

“HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ DEĞİL”

D-8'ler İslam İşbirliği Teşkilatı için Gül, “Arzu ettiğimiz gelişmelere çok şahit olamadık. Hep hayallerin çok gerisinde kalındı. Ama hiçbir şey için geç değil. Yeter ki ülkemizin liderleri, siyasi idarelerini, tarihten ders almış bir çerçeve içerisinde alırlar. Adım adım, sektör sektör, ülkeler arasında daha da genişleyecek şekilde iş birliğinin daha güzel örneklerini ileride veririz” değerlendirmesinde bulundu.

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