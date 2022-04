İskoçya Başbakanı maske kuralını çiğneyince polise bildirildi

Nicola Sturgeon dün İskoç Covid yasalarını çiğnediği iddiasıyla polise ihbar edildi. Videoda, Başbakan bir berber dükkanına yaptığı ziyarette yüz maskesi olmadan gösterildi. Oysa Covid kuralları hâlâ yürürlükte ve kuaför salonlarında maske kullanılması zorunlu.

Yasayı çiğnediği tespit edilirse, Sturgeon 60 sterlinlik sabit bir ceza ile karşı karşıya kalacak. Ancak Sturgeon’un sadece bir an için ekose maskesinden yoksun olduğu iddia edildi.

Facemasks are still legally required in Scotland. pic.twitter.com/9dxazpy3QI

— Jamie Halcro Johnston MSP (@jhalcrojohnston) April 16, 2022