İskoçya Başbakanı maske kuralını çiğneyince polise bildirildi

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, seçim kampanyası sırasında bir berberi ziyaret ederken Covid için uygulanan katı yüz maskesi yasalarını çiğnediği görülünce polise bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Nicola Sturgeon dün İskoç Covid yasalarını çiğnediği iddiasıyla polise ihbar edildi. Videoda, Başbakan bir berber dükkanına yaptığı ziyarette yüz maskesi olmadan gösterildi. Oysa Covid kuralları hâlâ yürürlükte ve kuaför salonlarında maske kullanılması zorunlu.

Yasayı çiğnediği tespit edilirse, Sturgeon 60 sterlinlik sabit bir ceza ile karşı karşıya kalacak. Ancak Sturgeon’un sadece bir an için ekose maskesinden yoksun olduğu iddia edildi.

Facemasks are still legally required in Scotland. pic.twitter.com/9dxazpy3QI — Jamie Halcro Johnston MSP (@jhalcrojohnston) April 16, 2022



İskoçya Polisi’nden bir sözcü ise şunları söyledi: “Şu anda değerlendirilmekte olan bir şikayet aldığımızı doğrulayabiliriz.”

İskoç sağlık sözcüsü Dr Sandesh Gulhane şunları söyledi: “Video açıkça Nicola Sturgeon’un maske kurallarını uygulamadığını gösteriyor. Kapalı kapılar ardında kendi kurallarına inanmadığı açık, öyleyse neden başkası inansın? İki yılı aşkın süredir bu Covid kısıtlamaları altında olan halk, bu kural ihlali için bir özrü hak ediyor.”

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