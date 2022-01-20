Prens Andrew sosyal medya hesaplarını kapattı

Hakkındaki cinsel istismar suçlamaları nedeniyle askeri unvanları elinden alınan Prens Andrew, sosyal medya hesaplarını silmeye başladı.

Sozcu.com.tr

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Cinsel istismar suçlamaları nedeniyle zor günler geçiren ve son olarak askeri unvanlarını kaybeden Prens Andrew, sosyal medya hesaplarını kapattı.

Buckingham Sarayı’ndan geçen hafta yapılan açıklamada, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ikinci oğlu Prens Andrew’in tüm askeri unvanlarının Kraliçe’ye geri verildiği, Prens'in “Majesteleri” unvanını da artık kullanmayacağı belirtilmişti.

Bu kararın ardından Prens'in sosyal medya hesaplarını silmeye başlaması dikkat çekti. @TheDukeofYork isimli Twitter hesabı dün silinirken Instagram'daki @hrhthedukeofyork hesabı da sınırlandırıldı.

Prensin Facebook hesabı hala aktif ama son iki yıldır güncellenmiyor.

Virginia Giuffre isimli bir kadın, Prens Andrew’in henüz 17 yaşındayken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyerek geçen sene ABD’de dava açmıştı.

Cinsel istismar iddialarını reddeden 61 yaşındaki York Dükü Prens Andrew, dava nedeniyle kraliyetteki görevlerinden ayrılmıştı.

Prens Andrew'in dava masraflarını ödemek için İsviçre’deki köşkünün satışını hızlandırmaya çalıştığı haberi de basına yansımıştı.

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