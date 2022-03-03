Rus askerinin hali gündem oldu: Kendisine yemek veren Ukrayna vatandaşlarına teslim oldu

Rusya ile Ukrayna arasında bir hafta önce başlayan savaşta yaralı ve ölü sayısı her an artarken, Rusya'nın baskısı da yoğunlaşıyor... Fakat Ukrayna'da çekilen görüntüler Rus askerlerinin düşünülenden daha "kırılgan" ve savaş karşıtı olduğunu gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Putin’in geçen hafta perşembe günü Ukrayna’ya saldırı kararı vermesinden sonra Ukrayna’nın farklı bölgelerinde çatışmalar devam ederken, yakalanan ya da teslim olan Rus askerlerinin durumu ise bambaşka bir gerçeği gösteriyor…

Daha önce yakalanan Rus askerlerinin videolu görüntülerini paylaşan Ukraynalı yetkililer, onların “kandırıldık”, “tatbikata gittiğimizi sanıyorduk”, “savaş istemiyoruz, eve dönmek istiyoruz” sözlerini yayınlamıştı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’nin yaptığı açıklamalar da aynı tonda olurken, dün sosyal medyada paylaşılan bazı videolar ise bu gerçeği gözler önüne serdi. Zelenskiy, önceki gün Rus askerleri hakkında, “Bunlar bir süper gücün askerleri değil. Şaşırmış, korkmuş çocuklar. Rus askerlerinin morali giderek düşüyor” demişti. Zelenskiy ayrıca konuşmasında, “Biz düşmanın planını bir hafta bozduk. Yıllarca yazılan planları bozduk” dedi.

Twitter üzerinden yayınlanan bir videoda ise bu gerçek ortaya çıkıyor. Görüntülerde Ukraynalılara teslim olan bir askerin vatandaşın çay ve yemek vermesi sonrasında gözyaşları içinde kriz geçirdiği görülüyor.

UKRAYNA’DAN RUS ANNELERİNE ÇAĞRI

Görüntülerde Ukraynalıların verdiği böreği yiyip çay içerken Ukraynalı bir kadının, “Annen ile konuşmak istiyorsan telefonumu vereyim” demesi sonrasında gözyaşlarına boğuluyor. Telefon ile görüntülü konuşan adam ağlarken, etraftaki Ukraynalılar ise kadına seslenerek, “Nataşa, tanrı seninle olsun. Seni sonra arayacağız, oğlun hayatta ve iyi” diyor.

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı da yeni bir hareket başlattı… Bakanlık, Rus annelerini ülkeye çağırarak savaşta yakalanan ya da teslim olan Rus askerlerini alarak ülkelerine dönmesi çağrısında bulundu.

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