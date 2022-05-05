Rusya-Ukrayna savaşı… İlk kez Rus kadın askeri öldü

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 70 günü aşkın bir süredir devam ederken, cephede bir ilk yaşandı. İlk kez bir Rus kadın askerin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’tan beri savaş devam ederken ilk kez Rus ordusundan bir kadın askerin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada 27 yaşındaki Valentina Galatova’nın Mariupol’de yaşanan çatışmada yaşamını yitirdiği açıklandı. Sibirya’da 1994 yılında dünyaya gelen ve Ukrayna sınırına yakın bir bölgede yaşayan Galatova, Şubat ayında savaşa katılmış ve cephede sağlık görevlisi olarak çalışmıştı.

Galatova’nın eşinin de geçen yıl Donetsk’te yaşanan çatışmada yaşamını yitirdiği kaydedildi. Rus ordusunda 41 bin kadın asker görev yaparken, kadınların nadiren cephede görev aldığı kayıtlara geçiyor.

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