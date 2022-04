Sean Penn’in Ukrayna desteği devam ediyor: “Bu savaşı kazanacaklar”

Sean Penn, ABD'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e ve ülkenin Rusya'yı püskürtme çabalarına desteği artırmak için bir dizi TV programına katıldı. Ünlü oyuncu, Ukrayna'nın Rusya ile olan savaşı kazanacağını söylüyor.

Rusya’nın Ukrayna saldırıları başladığından beri Ukrayna’ya destek olan Sena Penn, bu defa da bir dizi televizyon programına katılarak ülkenin bu savaşı kazanacağını söylüyor.

Penn, son olarak MSNBC’de The Last Word With Lawrence O’Donnell’de göründü ve Ukrayna’nın kazanacağına olan inancını yeniden gösterdi. Oyuncu, halkın birliğine vurgu yaparak, “tarihte heyecan verici bir an… Birbirlerine bakıyorlar ve birlikte olduklarını söylüyorlar. Ukrayna’nın tüm çeşitliliği ile modern zamanlarda hiç görmediğimiz bir birliğe sahip olduğunu anlamalıyız” dedi.

Penn ayrıca Fox News’in Hannity programında da sunucu Sean Hannity ile savaşı tartıştı. Penn, Zelenskiy’i “Onda daha önce hiç görmediğim bir şey gördüm” diyerek övdü ve Ukrayna’nın Rusya’ya karşı nihai zaferi konusundaki inancını vurguladı: “Ukraynalıların bunu kazanacağı benim için açık. Soru, bunun bedelinin ne olduğu.”

“UKRAYNA’NIN GERÇEK DOSTLARI”

Penn, Rus işgali başlarken bir belgesel çekmek için Ukrayna’daydı. Zelenskiy de bu konuda bir bildiri yayınlayarak şunları söylemişti: “Sean Penn bugün Ukrayna’da Ukrayna’yı destekleyenler arasında. Ülkemiz, böyle bir cesaret ve dürüstlük gösterisi için ona minnettar… Bu tür insanlar – özgürlük mücadelesini destekleyen Ukrayna’nın gerçek dostları – ne kadar çoksa, Rusya’nın bu menfur işgalini o kadar çabuk durdurabiliriz.”

Penn, Zelenskiy’nin Oscar töreninde konuşmasına izin verilmesini talep ederek, Ukrayna’yı desteklemeye devam etti, ancak bu talebi Akademi tarafından kabul edilmedi; ancak Zelenskiy, müzik endüstrisinin Oscar’ı sayılan Grammy’de seyirciye hitap etti.

