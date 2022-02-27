Cumhuriyet’ten asla vazgeçmeyeceğiz!

ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel, “Cumhuriyet’ten asla vazgeçmeyeceğiz. Her şartta dik durmayı, direnmeyi, inandığımız yolda yürümeyi Atatürk’ten öğrendik. Bizi bu yoldan geri çevirebilecek biri daha doğmadı” dedi...

Sultan UÇAR

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Atatürk ilkeleri ve laik Cumhuriyeti eğitimde eşitlik yaşatma ilkeleriyle 1989'da kurulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) 33. yaşına girdi. Prof. Dr. Aysel Ekşi, Prof. Dr. Türkan Saylan, Prof. Dr. Aysel Çelikel'den sonra Prof. Dr. Ayşe Yüksel'in başkanlık yaptığı ÇYDD, kız çocukları başta olmak üzere 33 yılda 130 bin çocuğu burslu okuttu. Prof.

Dr. Ayşe Yüksel, cezaevi dahil bedeller ödenen ÇYDD'nin 33 yıllık yolculuğu, ilkeleri ve kırmızı çizgilerini SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:

“ATATÜRK'TEN ÖĞRENDİK”

“Türkiye'de cüzzamı yok etmek için köy köy mezra mezra dolaşan ve bizi de yanında götürüp, insanların çaresizliğine çözüm bulma yollarını öğreten, ‘Söz konusu olan Türkiye'yi, Cumhuriyeti ve laik düzenimizi korumaktır' diyen Türkan Saylan'dan güç aldık. Her şartta dik durmayı, direnmeyi ve inandığımız yolda yürümeyi idamı istenirken Anadolu'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Atatürk'ten öğrendik. Her kesimden bireylerin, çağdaş yaşam koşullarına ve eğitimde fırsat eşitliğine sahip olması amacıyla laik ve demokratik Cumhuriyetimizin değerlerini korumaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bizi bu yoldan geri çevirebilecek biri daha doğmadı.”

“YOKSULUN YOKSULU VAR”

“Bağışçıların desteğiyle verdiğimiz üniversite bursu için bu yıl 47 bin öğrenci başvurdu. Durumu en kötü olan 3 binine verebildik. Bazı çocuklar, ‘Biz yoksuluz niye burs vermediniz?' diye üzülüyor ama yoksulun da yoksulu var. Hedef kitlemiz, kalkınmada öncelikli bölgeler, yoksul aileler, ekonomik nedenlerle eğitim dışında kalan okul çağındaki çocukları meslek sahibi yapmak için çırpınan anne ve babalar. Geliştirdiğimiz projelerle Yüksekova'da köy çocuklarına artık on-line STEM eğitimi veriyoruz. Pandemi bittiğinde bazı çocuklarımızı Amerika'da NASA'ya eğitime götüreceğiz.”

Yüksekova'dan Nasa'ya

ÇYDD, Hakkari-Yüksekova'dan Ağrı-Doğubazıt'a bilime meraklı 20 yoksul köy çocuğuna NASA'da eğitim aldırmak için daha önce NASA'ya 100 çocuk götürmeyi başaran Bilimin Çakıl Taşları Okulu ile anlaşma yaptı. Okulun Kurucularından ve Fizik Öğretmeni Demet Erim, “Şimdilik, ÇYDD bursuyla okuyan özel yetenekli ve bilime ilgili, ortaokul ve lisedeki 5 öğrenciyi belirledik. Bu sayıyı 20'ye çıkaracağız. COVİD-19 salgını bittiğinde NASA'da eğitim verilen tek okul olan Teksas'taki NASA merkezine götüreceğiz. Orada, astronotlar ve bilim insanlarından 1 hafta eğitim alacaklar” dedi.

Eğitim seferberliği

– Yoksulluk nedeniyle eğitim alamayan 130 bin öğrencinin hayatını değiştirdiler.

– 91 bin ortaöğretim kız öğrencisi ve 38 bin 435 üniversite öğrencisine burs verildi.

– 221 derslikli 24 ilkokul, 64 derslikli 30 köy okulu, 19 rehabilitasyon merkezi yaptırdı.

– Deprem bölgesinde 54 derslikli 11 okul, 17 derslikli 5 anaokulu, 750 anasınıfı yaptı.