Mersin’deki eğitimde seçmeli derse zorla yönlendirme iddiası

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki okullarda dini derslerin zorunlu ders olarak seçimi konusunda baskı yapıldığı iddia edildi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin merkez Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yer alan okullarda, din derslerinin zorunlu seçmeli ders seçilmesi konusunda olağan üstü çaba gösterildiği ve bu konuda yönlendirme yapıldığı iddia edildi.

Eğitim Sen Mersin Şube Yürütme Kurulu adına basın toplantısı düzenleyen ve konuya ilişkin belgeleri paylaşan Mahmut Sümbül, “Geçmişte yaşandığı gibi bazı derslerin öğrencilerimiz için ‘zorunlu seçmeli' hale getirilmek istenmesi kabul edilemez” dedi.

Eğitim Sen Mersin Şube Yürütme Kurulu sendika binasında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Yürütme Kurulu adına Mahmut Sümbül konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), e-okul sistemi üzerinden 2022-2023 eğitim öğretim yılına ait seçmeli derslerin seçim işlemlerinin başladığını açıkladığını hatırlatan Sümbül, yapılan duyuruya göre, seçmeli ders tercihlerinin 4-21 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacağı belirtti.

Sümbül, geçmişte 2022/2023 öğretim yılı seçmeli dersler takvimi döneminde ise okul yönetimlerinin, öğretmen yokluğunu gerekçe göstererek, özellikle dini içerikli derslerin seçilmesi için büyük çaba gösterdiği, neredeyse bunu zorunlu tuttuğu uygulamalarının basına ve kamuoyuna yansıdığını hatırlattı.

“ÖĞRENCİ ÖZGÜR İRADEYLE SEÇMELİ DERSİ BELİRLEMELİDİR”

Seçmeli derslerin belirlenmesi ve öğrencilerin özgür iradesiyle seçim yapabilmeleri konusunda çok daha dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Sümbül, “Seçmeli ders tercihlerinde temel ölçütün öğrencinin ilgisi ve yetenekleri olması gerekirken, her ders seçme döneminde öğretmen norm durumu ve fiziki olanakların yetersizliği gerekçe gösterilerek, sadece önceden belirlenmiş bazı derslerin seçilmesini istemek çelişkili bir durumdur. Ataması yapılmayan öğretmenlerin ataması yapılarak öğretmen yokluğu gerekçesi rahatlıkla ortadan kaldırılabilir. Yıllardır sınırlı sayıda seçmeli derse sıkıştırılan seçmeli ders uygulaması, sınav odaklı eğitim sistemi nedeniyle ağırlıklı olarak matematik, İngilizce, spor etkinlikleri, bilim uygulamaları alanlarıyla dini içerikli derslerle sınırlı olmanın ötesine geçmemektedir. Geçmişte yaşandığı gibi bazı derslerin öğrencilerimiz için ‘zorunlu seçmeli' hale getirilmek istenmesi kabul edilemez” ifadelerinde bulundu.

“SUÇ İŞLEMİŞ OLACAKLARDIR”

Seçmeli derslerin, öğrencilerin hayata hazırlanması, demokrasi kültürünü özümsemesi, ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarması açısından önemli olduğunun altını çizen Mahmut Sümbül şunları söyledi:

* Seçmeli derslerin okul programlarının ayrılmaz bir parçası olarak öğrencilerin gelişimlerine destek olması, ayrıca bilişsel (bilgi, beceri), duyusal (ilgi, tutum) ve sosyal gelişimlerine katkı sağlaması gerekmektedir.

* Bütün bu bilimsel gerçekleri göz ardı ederek, iktidarın siyasal-ideolojik hedeflerine göre hareket eden eğitim yöneticileri suç işlemiş olacaktır.

* Geçtiğimiz yıllarda ve şimdi bazı okul yöneticileri öğrencilere, velilere bilgilendirme yapmadan, onlar adına ders seçimi yapmış, sonrasında seçilen dersleri velilere imzalatma çabası içine girmiştir.

* Önümüzdeki dönem benzer uygulamaların olması halinde, velilerimizin Türkiye'nin 81 ilinde bulunan 105 Eğitim Sen şubesine başvurmaları halinde sendikamız gerekli adımları atacaktır. Seçmeli ders seçimi sürecini yakından takip ettiğimiz, atılan her hukuksuz adımın karşısında olacağımız bilinmelidir.

* Geçmişte defalarca yapıldığı gibi veli ve öğrenciler adına ders seçen okul yöneticileri suç işlediklerini bilmeli ve ona göre hareket etmelidir.

* Seçmeli derslerin belirlenmesi sürecinde hangi nedenle olursa olsun mağdur edilen veli ve öğrencilerimizin yanında olacağımızı bir kez daha belirtiyor, eğitim politikalarına ilişkin her konuda olduğu gibi, bu konuda da her türlü siyasal ve ideolojik yönlendirmenin karşısında duracağımızın bilinmesini istiyoruz.