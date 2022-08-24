Öğretmen sınavda derslere paydos!

Öğretmenlerin tüm karşı çıkmalarına rağmen MEB, kariyer sınavını yapmakta direniyor.

Sultan UÇAR

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İlk ve orta dereceli okullar 12 Eylül'de açılıyor. 1.2 milyon öğretmenden 614 bin 446'sı yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre 19 Kasım'daki, ‘Uzman Öğretmenlik' ve ‘Başöğretmenlik' sınavına girebilecek. Öğretmenlerin tüm karşı çıkmalarına rağmen MEB, kariyer sınavını yapmakta direniyor.

DERS BEKLEMEYİN

Öğretmenler, 12 ayrı uzmanlık alanında sorulması muhtemel konularla ilgili binlerce sayfalık metinleri ezberlemeye çalışıyor. Bakanlık da ayrıca 180 saatlik eğitim verdi. İlk kez yapılması planlanan 19 Kasım'daki kariyer sınavı, okullar açıldıktan sonra gerçekleştirilecek. Öğretmenler, sınava hazırlandığı için özellikle ilkokullarda 19 Kasım'a kadar yaklaşık 2 ay okullarda verimli ders işlenmesi beklenmiyor.

İPTAL İSTENİYOR

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası da, maaş düşüklüğünü protesto için Ankara'da 30 Ağustos'ta eylem yapacak. Eğitim Gücü Sen, uzman öğretmenlik sınavını boykot kararı alırken Eğitim İş, Eğitim Sen, Türk Eğitim Sen, Anadolu Eğitim Sen, “MEB itibarıma dokunma” diyerek, sınavın iptal edilmesi çağrısı yaptı.

Öğretmene saygı eylem takvimi

■ 31 Ağustos'ta 81 ilde eylemlere start verilecek.

■ 1 Eylül Burdur, 2 Eylül İzmir, 3 Eylül İstanbul'da, 5 Eylül Samsun, 7 Eylül Diyarbakır'da eylem var.

■ 9 Eylül'de Başöğretmen Atatürk'ü, Anıtkabir'de ziyaret.

■ 12-16 Eylül'de, ‘Her Öğretmen Uzmandır” eylemi.