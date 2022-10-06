ABD petrol fiyatlarına çareyi Venezuela’da arıyor: Ambargo kaldırılabilir

OPEC+ grubunun kesinti kararı sonrası petrol fiyatlarının artmaya devam etmesi ABD yönetimi tekrar Venezuela petrolüne yöneltti. Ambargoların kaldırılması ihtimali tekrar gündemde ancak ABD, Maduro yönetimine çeşitli şartlar dayatıyor.

Sozcu.com.tr

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Petrol fiyatlarındaki artışın önüne geçemeyen ABD yönetimi çareyi Venezuela petrolüne dönük yaptırımları kaldırmakta aramaya başladı.

Beyaz Saray, Suudi Arabistan’ın aralarında bulunduğu OPEC+ grubunun petrol kesintilerine karar vermesi nedeniyle örgütü Rusya ile ittifak yapmakla suçladı.

OPEC+ grubu, Viyana’da iki yıl aradan sonra ilk yüz yüze görüşmesinde petrol arzını günde 2 milyon varil azaltacağını söyledi. Karar petrol fiyatlarının 90 doların altına düşmesi nedeniyle fiyat düşüşünü durdurmak için alındı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol fiyatları mart ayında 120 dolara kadar yükselmiş sonrasında ise 90 doların altına geri çekilmişti. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, benzin-mazot fiyatlarını da artırırken bu durum küresel düzeyde enflasyonun artmasına katkıda bulunmuştu.

BİDEN YÖNETİMİ ÇARE ARIYOR

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin ABD hane halklarının yaşam maliyetlerini yükseltmesi sonrası Başkan Joe Biden yönetimi harekete geçse de hiç bir hamlesinden beklediğini bulamadı.

Önce ülkenin stratejik rezervlerini serbest bırakan sonra da Körfez ülkelerine giderek arz artırma çağrısında bulunan Biden’ın bu çabaları başarıya ulaşmadı. OPEC+ son toplantısında fiyat düşüşünü durdurmak için arz kesintisi kararı aldı.

Biden yönetimi ise çareyi şu anda ambargo altında olan Venezuela petrolünde aramaya başladı. Wall Street Journal’a konuşan kaynaklara göre Biden yönetimi, petrol şirketi Chevron’un Venezuela’da petrol çıkarmaya devam etmesine izin vermek için Nicolás Maduro yönetimine yönelik yaptırımları azaltmaya hazırlanıyor. Bu durum gerçekleşirse ABD ve Avrupa pazarları Venezuela’dan petrol ihracatına yeniden açılabilir.

Kaynaklar yaptırımların hafifletilmesi karşılığında Caracas yönetiminin 2024’te özgür ve adil başkanlık seçimleri yapmak için gereken koşulları müzakere etmek üzere muhalefetle askıya alınan görüşmelere devam edeceğini söyledi.

ABD ŞARTLARINI DAYATIYOR

ABD’li yetkililer, ayrıntıların hâlâ tartışıldığını ve anlaşmanın başarısız olabileceği konusunda uyardı. Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Adrienne Watson, “Maduro yapıcı adımlar atmadan yaptırım politikamızı değiştirme planımız yok” dedi.

Anlaşma gerçekleşir ve Chevron’un tekrar Venezuela’da çalışmasına izin verilirse, kısa vadede dünya pazarına büyük miktarda petrol girmesi beklenmiyor.

UZUN VADELİ STRATEJİ

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Rice Üniversitesi’nden Latin Amerika enerji uzmanı Francisco Monaldi, “Venezuela ile ilişki kurmak, Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken ve emtia piyasalarını alt üst haldeyken yeni enerji kaynakları sağlamaya çalışan ABD ve Avrupa’ya daha uzun vadeli bir strateji olarak hizmet edebilir. Petrol fiyatları düşerse, her şey değişebilir” dedi” dedi.

Chevron sözcüsü Ray Fohr ise önerilen anlaşma hakkında yorum yapmadı ancak “Venezuela’daki varlığımıza bağlı olan özel yatırımlarımız ve büyük bir işgücümüz var” dedi. Fohr şirketin mevcut yaptırım çerçevesine uygun hareket ettiğini söyledi.

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