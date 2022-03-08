Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 8 Mart 2022

Dolar 8 Mart 2022 Salı günü 14.48 TL'den işlem görüyor. Haftaya 14.20 seviyelerinde başlangıç yapan dolar kuru haftanın ilk işlem gününde kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti. Dolar kuru için bu hareketlenmeler haftanın ikinci gününde de devam ediyor.

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Haftanın ikinci işlem gününde 14.35 seviyelerinde başlangıç yapan paritede piyasalar küresel bazda yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor. Küresel risk iştahının Rusya Ukrayna savaşı ile azalması gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskılar oluşmasına neden oluyor. Bu baskılarda TL üzerinde de zaman zaman baskılar oluşturuyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.48 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.448 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 8 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 8 Mart 2022 Dolar yorumları: DolarTL geçen haftaki yükseliş eğilimini bu hafta da sürdürüyor. Yukarıda 14.45 direnç seviyesi takip ediliyor. 14.45 seviyesinden gelebilecek yukarı yönlü tepkiler kurun 14.65 seviyesine kadar yükselmesinde etkili olabilir. Olası geri çekilmeleri ise 14.20 seviyesine kadar takip etmekte fayda var. 14.20 seviyesi altındaki geri çekilmelerde 13.95 destek seviyesi izlenebilir.